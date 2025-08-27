公益巡演「曙光詐現」 澎湖軍警共同推防詐

澎湖縣政府警察局今天以「曉水珠心靈之旅－曙光詐現（THE RIGHTPATH）」軍、民公益巡演，透過軍警合作宣導及藝人演出，提升民眾防詐、識詐意識，降低受騙機會。

為強化軍民反詐騙意識，澎湖縣政府警察局結合澎湖防衛指揮部舉辦「曉水珠心靈之旅－曙光詐現（THE RIGHT PATH）」軍、民公益巡演專案宣導活動，今天在澎湖演藝廳登場，提升軍民防詐、識詐意識。

澎湖警察局長林温柔表示，現今詐騙手法層出不窮，民眾務必保持冷靜、提高警覺，並善用165專線查證，時刻防範詐騙。今天的公益巡演就是守護每個家庭的安寧，讓澎湖成為更安全、更幸福的所在。

澎湖「曙光詐現」軍、民公益巡演活動，邀請周家麗、高欣欣、王中平、高山峰、王燦及韓菲等知名藝人演出，現場安排專題講座、微電影及有獎徵答，寓教於樂，讓防詐知識深入人心。

