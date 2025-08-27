快訊

川普開除Fed理事後果多嚴重？美國民眾恐陷「雙漲」風暴

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

「全台最大里」高雄左營福山里 預計拆分為4里

中央社／ 高雄27日電

高市府近期著手研議拆分「極端大里」，陸續在地方舉辦說明會。「全台最大里」左營區福山里預計拆分為4里，對此，市府表示，尚需通過區務會議，再送民政局並轉市長核定後才實施。

高雄市政府民政局提供資料，左營區擁有3個1萬戶以上的「極端大里」，其中，福山里人口有4萬5000多人，截至7月為全台人口數最多的里，預計分4里；菜公里人口有3萬4000多人，預計分3里；新上里人口有3萬多人，預計分2里。

市府民政局說明，「極端大里」要拆分有2大原因，分別為歷屆議會議員質詢中，認為里長工作勞逸不均，且高雄縣市合併後，審計處一再要求檢討大小里服務差異狀況，而分里或是合併調整方案，需由區公所經區務會議通過後，送主管機關（民政局）轉市府（市長核定）核定後實施。

民政局表示，依「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆里長選舉投票日4個月前實施。若換算期程，市府必須在12月24日之前，完成法制程序定案，並於明年7月左右實施新的里鄰調整案。

高雄市左營區公所今天發布新聞稿說明，均已在新上里、福山里、菜公里等3個「極端大里」舉辦地方說明會，盼藉此讓居民理解分里必要性與長遠效益，並強調里調整後，里民「證件不用換、投票不影響、權益不受損」等3大原則，戶籍、財產、就學等原有權益均不受影響。

左營區長蘇平福表示，分里調整關係到地方發展、居民權益與服務品質，區公所將審慎評估每一名里民意見，並兼顧人口結構與區域特性，盼藉此次調整，使市府資源與服務更趨均衡，進一步貼近市民生活。

投票 多人 高雄市

延伸閱讀

高雄9/10起停水39小時 影響10區15.8萬戶用水

高雄多處停車格塗銷後「遭大雨沖刷浮現」 民眾誤停慘遭拖吊

「teamLab共創！未來園 高雄」9月場景換季！閉展倒數中

兩大牛丼品牌擴張中！ 「松屋」首度插旗桃園藝文特區 「すき家」插旗高雄左營 網嗨翻

相關新聞

養蚊子！高雄臨海汙水廠斥4千萬建測試中心 啟用4年無人用

高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，每日處理水量為5.5萬噸汙水，產製3.3...

高雄多處停車格塗銷後「遭大雨沖刷浮現」 民眾誤停慘遭拖吊

高雄市區多處遭黑漆塗銷的停車格日前因連日豪雨沖刷剝落，下方原先的白色標線浮現後，導致民眾誤認停入遭拖吊，鳳山區就出現一處...

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落...

76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停...

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。