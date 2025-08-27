「全台最大里」高雄左營福山里 預計拆分為4里

高市府近期著手研議拆分「極端大里」，陸續在地方舉辦說明會。「全台最大里」左營區福山里預計拆分為4里，對此，市府表示，尚需通過區務會議，再送民政局並轉市長核定後才實施。

依高雄市政府民政局提供資料，左營區擁有3個1萬戶以上的「極端大里」，其中，福山里人口有4萬5000多人，截至7月為全台人口數最多的里，預計分4里；菜公里人口有3萬4000多人，預計分3里；新上里人口有3萬多人，預計分2里。

市府民政局說明，「極端大里」要拆分有2大原因，分別為歷屆議會議員質詢中，認為里長工作勞逸不均，且高雄縣市合併後，審計處一再要求檢討大小里服務差異狀況，而分里或是合併調整方案，需由區公所經區務會議通過後，送主管機關（民政局）轉市府（市長核定）核定後實施。

民政局表示，依「高雄市里鄰編組及調整辦法」規定，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆里長選舉投票日4個月前實施。若換算期程，市府必須在12月24日之前，完成法制程序定案，並於明年7月左右實施新的里鄰調整案。

高雄市左營區公所今天發布新聞稿說明，均已在新上里、福山里、菜公里等3個「極端大里」舉辦地方說明會，盼藉此讓居民理解分里必要性與長遠效益，並強調里調整後，里民「證件不用換、投票不影響、權益不受損」等3大原則，戶籍、財產、就學等原有權益均不受影響。

左營區長蘇平福表示，分里調整關係到地方發展、居民權益與服務品質，區公所將審慎評估每一名里民意見，並兼顧人口結構與區域特性，盼藉此次調整，使市府資源與服務更趨均衡，進一步貼近市民生活。

