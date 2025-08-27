高雄9/10起停水39小時 影響10區15.8萬戶用水

快訊

中央社／ 高雄27日電

為配合高雄捷運工程辦理自來水管線改遷，台灣自來水公司今天表示，將於9月10日上午9時起至11日午夜12時止，實施為期39小時停水，包括10區共15.8萬戶用水受影響，其中停水13萬戶、壓降2.8萬戶。

台灣自來水公司第七區管理處今天新聞稿表示，為配合高雄市捷運工程推動，須辦理多處自來水管線遷移工程，為減少重複停水，一併辦理7案停水施工。

7案包括「北嶺站1800、800、600管銜接」、「岡燕路新設1200SP銜接1800SP」、「岡山至北嶺加壓站備援幹管工程」、「成功路口600管線封塞工程」、「民有路1500SP管線維修」、「北嶺站（含嘉興站）電氣設備檢驗」、「北嶺站加藥設備維護」。

影響時間自9月10日上午9時至9月11日午夜12時，共停水39小時。影響範圍全區停水部分有阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區。

部分停水則包括楠梓區藍田、中興、中和里及燕巢區海城社區、茄萣區興達火力發電廠。壓降區域為楠梓區福昌、仁昌、裕昌、隆昌、興昌、泰昌、秀昌、加昌、廣昌、和昌、久昌、宏昌、大昌、盛昌、國昌、建昌、慶昌等里。

台灣自來水公司第七區管理處表示，總計影響10區共15.8萬戶用水，包括停水13萬戶、壓降2.8萬戶。除了停水、降壓區域，其餘地區保持正常供水。

台灣自來水公司表示，恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。另外，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道；若有延後施工，將再發布通知。

