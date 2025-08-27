養蚊子！高雄臨海汙水廠斥4千萬建測試中心 啟用4年無人用

高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，每日處理水量為5.5萬噸汙水，產製3.3萬噸再生水，當初市府簽訂BTO合約，要求中心內需增設一座「汙水高級測試中心」，提供各界產業研發、測試水處理技術，但審計部發現該測試中心至今未使用，無任何單位進駐研究，4千萬經費如同打水漂，場館應加速活化。

小港區臨海水資源中心在2021年12月正式營運，斥資45億元，為台灣首座公共汙水處理廠暨大型再生水廠，每日將前鎮區凱旋四路汙水主幹管汙水，引入處理廠後處理再生水，每日處理量達5.5萬公噸，可產製3.3萬公噸再生水，每噸近20元的再生水能供應臨海工業區如中鋼、中油、中石化、李長榮等廠商製程使用，而中心內另設有一處汙水高級測試中心。

臨海汙水高級測試中心（高測中心）提供有意測試設備的廠商作為研發、展示平台，鼓勵企業或學術單位從事薄膜（環工）、水處理技術創新，協助水相關技術產業化及加值應用。高測中心提供2種水源進駐單元使用，第一種為初沉池出流水，處理初步懸浮固體物，主要測試汙水處理設備，第二種為MBR出流水，主要用以測試再生水處理設備。

斥資4千萬興建的高測中心占地722平方公尺，1樓測試基地可容納3組測試單位，每組達100公噸產水量機組空間。審計部去年度決算報告指出，高測中心興建完成後皆未使用，其定位及發展方向未明，截至去年9月，仍無汙水處理產業相關業者表達使用該中心意願，場域持續閒置，市府應研謀活化措施，以公私合作帶動再生水處理技術提升，達成當初該中心預期效益。

水利局回應，高測中心主要是開放給學界或民間業者，在研究計畫或產品需要實廠驗證時，可提出申請，作為投資未來的產業發展，「如同一個預備平台，需有具體研究需求時才會被啟用」，目前業界、學界需求仍在逐步醞釀，各單位會依研究計畫或產品開發狀況，決定是否進場測試，據悉已有台大團隊表達對進駐興趣，但市府尚未收到正式申請資料。

水利局強調，該測試中心是當初在BTO合約中綁定的附帶建設，提供外界租用研究或技術開發，並非招商，由外界經營；市府已經和國土署討論過，會持續尋求與學術單位及產業界合作，例如與大專院校、研發機構連結，作為新興水處理技術的驗證場地。後續也會檢討使用規範，讓有需求的單位能夠更便利進駐使用，逐步發揮測試中心的政策效益。 高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，但廠內的「汙水高級測試中心」至今未使用過。記者宋原彰／翻攝 高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，但廠內的「汙水高級測試中心」至今未使用過。記者宋原彰／翻攝

