高雄多處停車格塗銷後「遭大雨沖刷浮現」 民眾誤停慘遭拖吊

高雄市區多處遭黑漆塗銷的停車格日前因連日豪雨沖刷剝落，下方原先的白色標線浮現後，導致民眾誤認停入遭拖吊，鳳山區就出現一處「紅線、汽車格、機車格並存」的奇特車位，三民、左營區也有多處車格被圖銷後再次浮現，屢有民眾遭違停開單，怒批陷阱車格；交通局解釋，市府接獲通報已逐一改善，將撤銷罰單並加強巡查。

葉姓女子日前將汽車停放在鳳山區五甲一路899號前路邊車格，遭交通局委外民營五甲拖吊場拖吊，女子事後到現場，發現地上標線是「汽車、機車停車格並存」，外圈汽車格包裹著機車格，還有一小段紅線，她被依違規將汽車停放機車格遭拖吊，為此繳納車輛保管費1000元和罰緩600元，向市議員湯詠瑜陳情，認為根本是「迷因車格」。

市議員湯詠瑜表示，後來該經了解，該汽車格已在2021年塗銷改為機車格，原本用以塗銷的黑漆卻在近日脫落，造成誤解，她會協助民眾申訴，希望市府盡速解釋並處置解決該處車格，並研擬出一勞永逸解決未來車格塗銷不清的問題，避免再有人上當。三民區建國二路上也被民眾發現汽車格內出現紅線，民眾誤停後遭開單違停。

林姓男子陳情，他曾因停在遭塗銷3分之2的的「陷阱停車格」遭開單，市區有多處遭塗銷的停車格都有類似標線去除未完全狀況，「草草了事的感覺，驗收單位也蒙混過關，這樣的做事態度實在要不得」；左營區崇德路的超商門前機車格也因塗銷浮現，格內出現紅線。市議員張博洋說，應考量調整塗銷的油漆耐久度，並加強平時巡查強度。

交通局回應，該處五甲一路車格遭塗銷後，因近日雨勢多，塗銷黑漆經沖刷剝落，近年相關陳情件數較多，市府接獲通知均會一一改進，因停車格採平面油漆繪製，無法刨除處理，近日將加強巡查、重新塗銷。高雄市警察局交通大隊也說，該拖吊處分是因黑色漆面剝落導致原汽車格顯現，實屬誤停，已於8月25日函請裁決中心建議撤銷罰單。

交通局停車中心主任洪嘉亨表示，市府平時都會要求工程商巡查已遭塗銷的車格是否脫落，平時警方若在路邊取締開單發現此情形，雙方也有溝通管道，交通局接獲通報會立即處理，後續警方若持續發現違停，才會執法開單。

