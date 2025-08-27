金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落實「幼有所長、壯有所用、老有所養」的施政願景，縣府近日再推新措施，首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，期望透過制度化平台，讓年輕世代走進公共政策核心。

縣府已於本月6日公告「青年諮詢委員會設置要點」，第一屆青諮會同步展開外聘委員公開遴選，報名時間自即日起至9月14日止，預計將選出7名青年代表參與，報名連結請點。凡年齡16至40歲、設籍金門並對公共參與具熱忱的青年，都能爭取成為決策一環。

陳福海強調，年輕人是金門的根基與未來發展的關鍵，「壯有所用」就是要給青年發揮的平台，未來青諮會將由青年代表、專家學者與縣府官員共同組成，透過跨部門討論，蒐集就學、就業、創業、住宅、地方創生、社會參與、藝文發展、觀光休閒到成家育兒等意見，提供縣府作為施政參考。

對此，一位返鄉創業的30歲青年李先生則說，看到縣府重視青年意見，感覺到更多希望，我們很需要在政策上有支持，不只是補助，更是能聽進去我們遇到的困難，比如創業環境、人才留鄉，這些討論如果能落實，對金門未來很重要。

陳福海表示， 青年諮詢委員會不僅是政策回饋的橋梁，更是青年發聲的平台。縣府期待藉此機制讓年輕世代的想法直接進入決策核心，凝聚多元觀點，讓政策更貼近青年需求，打造一個全齡友善的金門。 金門縣政府首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，將公開遴選7名外聘委員，凡年齡16至40歲、設籍金門並具公共參與熱忱的青年，均可踴躍報名。記者蔡家蓁／翻攝

商品推薦