快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，縣長陳福海表示，期望透過制度化平台，讓年輕世代走進公共政策核心。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）
金門縣首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，縣長陳福海表示，期望透過制度化平台，讓年輕世代走進公共政策核心。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落實「幼有所長、壯有所用、老有所養」的施政願景，縣府近日再推新措施，首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，期望透過制度化平台，讓年輕世代走進公共政策核心。

縣府已於本月6日公告「青年諮詢委員會設置要點」，第一屆青諮會同步展開外聘委員公開遴選，報名時間自即日起至9月14日止，預計將選出7名青年代表參與，報名連結請點。凡年齡16至40歲、設籍金門並對公共參與具熱忱的青年，都能爭取成為決策一環。

陳福海強調，年輕人是金門的根基與未來發展的關鍵，「壯有所用」就是要給青年發揮的平台，未來青諮會將由青年代表、專家學者與縣府官員共同組成，透過跨部門討論，蒐集就學、就業、創業、住宅、地方創生、社會參與、藝文發展、觀光休閒到成家育兒等意見，提供縣府作為施政參考。

對此，一位返鄉創業的30歲青年李先生則說，看到縣府重視青年意見，感覺到更多希望，我們很需要在政策上有支持，不只是補助，更是能聽進去我們遇到的困難，比如創業環境、人才留鄉，這些討論如果能落實，對金門未來很重要。

陳福海表示， 青年諮詢委員會不僅是政策回饋的橋梁，更是青年發聲的平台。縣府期待藉此機制讓年輕世代的想法直接進入決策核心，凝聚多元觀點，讓政策更貼近青年需求，打造一個全齡友善的金門。

金門縣政府首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，將公開遴選7名外聘委員，凡年齡16至40歲、設籍金門並具公共參與熱忱的青年，均可踴躍報名。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣政府首度成立「金門縣青年諮詢委員會」，將公開遴選7名外聘委員，凡年齡16至40歲、設籍金門並具公共參與熱忱的青年，均可踴躍報名。記者蔡家蓁／翻攝

青年 金門 陳福海

延伸閱讀

金門洋樓化身立體書 人去樓空創作獲紅點設計獎

核廢料恐進金門？陳玉珍：可評估放二膽島、不影響居民

小三通人次持續攀升！截至7月底破百萬 昨往返旅客再創新高

暌違15年金門啟建水陸大法會 兩岸祈求和平超薦英靈

相關新聞

養蚊子！高雄臨海汙水廠斥4千萬建測試中心 啟用4年無人用

高雄臨海水資源中心4年前啟用，是全國第一座結合汙水處理廠和再生水處理廠的示範廠，每日處理水量為5.5萬噸汙水，產製3.3...

高雄多處停車格塗銷後「遭大雨沖刷浮現」 民眾誤停慘遭拖吊

高雄市區多處遭黑漆塗銷的停車格日前因連日豪雨沖刷剝落，下方原先的白色標線浮現後，導致民眾誤認停入遭拖吊，鳳山區就出現一處...

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落...

76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停...

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。