76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，足跡遍及延平郡王祠、古寧頭戰史館、烈嶼八二三勝利紀念碑等重要地標，總里程超過80公里，展現不老精神。圖／民眾提供
來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門,隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程,足跡遍及延平郡王祠、古寧頭戰史館、烈嶼八二三勝利紀念碑等重要地標,總里程超過80公里,展現不老精神。圖／民眾提供

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但他依舊規劃緊湊，總里程超過80公里，騎行足跡遍及延平郡王祠、古寧頭戰史館、烈嶼八二三勝利紀念碑等重要地標，展現不老精神。

陳敏先雖然已76歲，但他頭戴自行車頭盔、身穿全套騎行裝的男子，身形輕盈，感覺像是綻放滿滿生氣與無窮的活力，招牌的下巴長鬍鬚，相當有個性。據悉，他從國中訓導主任退休後，就隻身騎單車，以12年時間完成世界32國騎遊，他用單車踏上不一樣的旅程，從台灣騎向國際，將台灣的人文風光帶到世界許多角落，讓更多人認識台灣，也做了最棒的國民外交。

陳敏先表示，他此次活動以「紀念鄭成功401歲誕辰、單車教堂朝聖」為主題，串聯48座鄭成功廟宇，總計789公里的行程中，金門站是重要一環。上午陳敏先抵達延平郡王祠，適逢金門各界舉行鄭成功聖誕祭典，縣長陳福海率局處首長向民族英雄致敬。陳敏先直呼「是上天賜予的幸運」，能親身見證祭典莊嚴儀程，隨後他跨海前往烈嶼，參訪823砲戰勝利紀念碑與當地文化景點。

據了解，陳敏先在中午11點多造訪金寧鄉公所，與鄉長楊忠俊交流，並在鄉內用餐小憩。他談到，鄭成功象徵堅毅不屈的民族精神，而金門自古孕育的「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，正是當今社會在面對挑戰時最需要的力量，他並分享自己出生於民國39年8月23日，與「八二三砲戰」同日，更覺得與金門有著不解之緣。

「不老騎士」陳敏先強調，推廣單車慢遊不僅是運動，更是一種文化與信仰的傳承。他希望透過實際行動，把堅韌、勇敢與守護的精神帶給年輕一代，讓歷史記憶與文化能量持續在生活中發光發熱，為社會注入更多希望。

「不老騎士」陳敏先（右）今日展開僅1天的金門環島公益朝聖快閃行程，他還造訪金寧鄉公所，與鄉長楊忠俊（左）交流，相談甚歡。圖／民眾提供
「不老騎士」陳敏先(右)今日展開僅1天的金門環島公益朝聖快閃行程,他還造訪金寧鄉公所,與鄉長楊忠俊(左)交流,相談甚歡。圖／民眾提供
76歲「不老騎士」陳敏先（右），今日展開僅1天的金門環島公益朝聖快閃行程，他還特別造訪金寧鄉公所，與鄉長楊忠俊（中）交流，並邀請鄉長楊忠俊與主秘王四川（左）在錦旗上簽名。圖／民眾提供
76歲「不老騎士」陳敏先(右),今日展開僅1天的金門環島公益朝聖快閃行程,他還特別造訪金寧鄉公所,與鄉長楊忠俊(中)交流,並邀請鄉長楊忠俊與主秘王四川(左)在錦旗上簽名。圖／民眾提供

