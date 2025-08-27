高市辦觀摩會推果園機械化 去藤效率提高8倍

高雄市農業局日前首次辦理「百香果去藤示範觀摩會」，推動果園機械化作業，實地操作百香果園中利用機具進行藤蔓移除，並就地粉碎回歸田區的完整流程，發現效率可提高8倍。

隨著百香果採收接近尾聲，枝條藤蔓的修剪與園區清理作業也隨之展開，高雄市農業局為協助果農提升清園效率、減輕勞力負擔，推動果園機械化作業，並攜手杉林區農會辦理首次「百香果去藤示範觀摩會」。

農業局今天透過新聞稿指出，觀摩會實地操作百香果園中利用機具進行藤蔓移除、並就地粉碎回歸田區的完整流程。若依傳統做法，一分地耗時8小時，此次示範搭配鏈鋸去藤，一分地只需1小時，效率提高8倍。

農業局表示，透過現場示範讓果農全面了解機械代耕技術如何應用於日常管理與採後清園作業，不僅有效縮短清園作業時間、降低成本，更有助於保留土壤有機質、減少病蟲害孳生，提升果園健康管理效益。

高雄市農業局長姚志旺表示，百香果採後的藤蔓修剪與清園作業面臨人力短缺與工時長等挑戰。果樹機械代耕團今年至7月底止，協助果農清園達27.6公頃。

姚志旺說，此次示範觀摩，期盼透過技術觀摩引導果農加速導入代耕服務，提升作業效率。未來農業局也將持續推動農業機械化與代耕團資源整合，協助果農邁向更高效、永續的農業經營模式。

