快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

高市辦觀摩會推果園機械化 去藤效率提高8倍

中央社／ 高雄27日電
高雄市農業局日前首次辦理「百香果去藤示範觀摩會」，推動果園機械化作業。（高雄市農業局提供）中央社
高雄市農業局日前首次辦理「百香果去藤示範觀摩會」，推動果園機械化作業。（高雄市農業局提供）中央社

高雄市農業局日前首次辦理「百香果去藤示範觀摩會」，推動果園機械化作業，實地操作百香果園中利用機具進行藤蔓移除，並就地粉碎回歸田區的完整流程，發現效率可提高8倍。

隨著百香果採收接近尾聲，枝條藤蔓的修剪與園區清理作業也隨之展開，高雄市農業局為協助果農提升清園效率、減輕勞力負擔，推動果園機械化作業，並攜手杉林區農會辦理首次「百香果去藤示範觀摩會」。

農業局今天透過新聞稿指出，觀摩會實地操作百香果園中利用機具進行藤蔓移除、並就地粉碎回歸田區的完整流程。若依傳統做法，一分地耗時8小時，此次示範搭配鏈鋸去藤，一分地只需1小時，效率提高8倍。

農業局表示，透過現場示範讓果農全面了解機械代耕技術如何應用於日常管理與採後清園作業，不僅有效縮短清園作業時間、降低成本，更有助於保留土壤有機質、減少病蟲害孳生，提升果園健康管理效益。

高雄市農業局長姚志旺表示，百香果採後的藤蔓修剪與清園作業面臨人力短缺與工時長等挑戰。果樹機械代耕團今年至7月底止，協助果農清園達27.6公頃。

姚志旺說，此次示範觀摩，期盼透過技術觀摩引導果農加速導入代耕服務，提升作業效率。未來農業局也將持續推動農業機械化與代耕團資源整合，協助果農邁向更高效、永續的農業經營模式。

高雄市

延伸閱讀

梨山降冰雹損農作物 中市：如達標準爭取現金救助

高市颱風楊柳豪雨農損救助 22日起受理申請

高雄農村旅遊推廣 「一日農夫」遊程印尼亮相

為漁村注入動能 高市漁會與社區研發創意料理

相關新聞

76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停...

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹...

觀光署推動澎湖四季旅遊 結合藍色公路拓展國際能見度

澎湖兼具文化底蘊與自然景觀，具備發展多元觀光的優勢。交通部觀光署長陳玉秀日前搭乘交通部航港局「藍色公路」試辦航程赴澎湖，...

連江包機位使用不到5成 縣府強化黑名單管制

連江縣府每年向航空公司承包一定數量機位給居民，但近三年使用率僅48.27%，未使用空位補貼費用高達218萬餘元，遭審計部...

高雄南橫東莊溪橋重建拖16年 居民：路陷人亡

台20線南橫公路今年遇丹娜絲颱風及連續豪雨重創，預定10月才開放正常通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和部落唯一聯絡橋梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。