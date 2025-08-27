高市興達港觀光漁市升級 新入口意象將揭幕
高雄市「興達港觀光漁市」成立至今已10年。為慶祝10週年，30日將舉辦感恩慶典，並揭幕新的入口意象，當日消費新台幣滿百可參加摸彩，有機會抽中Gogoro等好禮。
「興達港觀光漁市」販賣各式海鮮、海味小吃聞名，為北高雄熱門景點。為推動環境升級，市府爭取經濟部1300萬元經費，打造市場嶄新入口意象，並規劃更舒適的消費及用餐休憩區域，今年完工。
高雄市經發局長廖泰翔表示，新設的入口設置藍色鋼構框架，象徵「漁民之家」的門戶意象；市場內整合藍白交錯頂棚，營造明快的「海味長廊」；臨港則增設「港口共食休憩區」，提供舒適的聚會空間。
廖泰翔說，透過專業設計導入，漁市不僅提升購物與休憩品質，也進一步強化觀光吸引力，朝兼具文化、觀光與社區共融的複合機能場所邁進。
經發局今天新聞稿指出，為慶祝10週年及迎接全新風貌，管委會將於30日上午10時至下午5時舉辦「興達港觀光漁市10週年感恩慶典」，並正式揭幕入口意象。
興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益說，當日消費滿100元就送1張摸彩券，每人每攤限領一張。摸彩獎品包含Gogoro、iPhone 16E手機、家電與現金紅包等超過50組大獎，總價值突破50萬元。
此外，活動也邀請七郎、謝金晶等台語歌手演出，搭配在地團體表演，並結合公益義剪及發票捐贈活動，讓慶典兼具熱鬧氛圍與愛心傳遞。
經發局表示，活動當天除例行性假日車輛管制，亦將擴大交通管制範圍至大發路相關路段，提醒民眾配合現場交通疏導，並鼓勵多利用大眾運輸工具前往。詳情可上「興達港觀光漁市」官方臉書查詢。
