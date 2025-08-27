快訊

關稅未衝擊車價？專家估車廠快撐不住 美國車價將上漲

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

高市興達港觀光漁市升級 新入口意象將揭幕

中央社／ 高雄27日電
高雄市「興達港觀光漁市」成立已10年。為慶祝10週年，30日將舉辦感恩慶典並揭幕新的入口意象。（高雄市經發局提供）中央社
高雄市「興達港觀光漁市」成立已10年。為慶祝10週年，30日將舉辦感恩慶典並揭幕新的入口意象。（高雄市經發局提供）中央社

高雄市興達港觀光漁市」成立至今已10年。為慶祝10週年，30日將舉辦感恩慶典，並揭幕新的入口意象，當日消費新台幣滿百可參加摸彩，有機會抽中Gogoro等好禮。

「興達港觀光漁市」販賣各式海鮮、海味小吃聞名，為北高雄熱門景點。為推動環境升級，市府爭取經濟部1300萬元經費，打造市場嶄新入口意象，並規劃更舒適的消費及用餐休憩區域，今年完工。

高雄市經發局長廖泰翔表示，新設的入口設置藍色鋼構框架，象徵「漁民之家」的門戶意象；市場內整合藍白交錯頂棚，營造明快的「海味長廊」；臨港則增設「港口共食休憩區」，提供舒適的聚會空間。

廖泰翔說，透過專業設計導入，漁市不僅提升購物與休憩品質，也進一步強化觀光吸引力，朝兼具文化、觀光與社區共融的複合機能場所邁進。

經發局今天新聞稿指出，為慶祝10週年及迎接全新風貌，管委會將於30日上午10時至下午5時舉辦「興達港觀光漁市10週年感恩慶典」，並正式揭幕入口意象。

興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益說，當日消費滿100元就送1張摸彩券，每人每攤限領一張。摸彩獎品包含Gogoro、iPhone 16E手機、家電與現金紅包等超過50組大獎，總價值突破50萬元。

此外，活動也邀請七郎、謝金晶等台語歌手演出，搭配在地團體表演，並結合公益義剪及發票捐贈活動，讓慶典兼具熱鬧氛圍與愛心傳遞。

經發局表示，活動當天除例行性假日車輛管制，亦將擴大交通管制範圍至大發路相關路段，提醒民眾配合現場交通疏導，並鼓勵多利用大眾運輸工具前往。詳情可上「興達港觀光漁市」官方臉書查詢。

彩券 興達港 高雄市

延伸閱讀

插旗台南！八色烤肉mini「肉增量50%」、日本燒肉丼加贈「買1送1券」

腎臟病友福音 高市六龜區衛生所啟動在家腹膜透析

南投首創原風流水席培訓 助烤豬職人升級總舖師

升級Model S與Model X亮相 入門售價大漲25~30萬元

相關新聞

76歲不老騎士快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

金門首推青年諮詢委員會 陳福海：讓青年走進政策核心

金門縣長陳福海上任後，以「以民為本、傾聽民瘼」為施政核心，持續透過「與鄉親有約」走訪基層，傾聽民意、調整政策方向。為了落...

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停...

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹...

觀光署推動澎湖四季旅遊 結合藍色公路拓展國際能見度

澎湖兼具文化底蘊與自然景觀，具備發展多元觀光的優勢。交通部觀光署長陳玉秀日前搭乘交通部航港局「藍色公路」試辦航程赴澎湖，...

連江包機位使用不到5成 縣府強化黑名單管制

連江縣府每年向航空公司承包一定數量機位給居民，但近三年使用率僅48.27%，未使用空位補貼費用高達218萬餘元，遭審計部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。