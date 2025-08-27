聽新聞
0:00 / 0:00
高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修
高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停電，台電經一夜搶修，至今天上午仍有1戶尚未復電，因原本電桿位置不便搶修，台電規畫將遷移電桿，新豎立水泥製電桿以利搶修工程進行。
台電高雄區處表示，昨天旗津區因大雷雨造成鷹架倒塌壓損線路及電桿造成停電事故，今天剩餘1戶停電，現場鷹架雖已清除完畢，但因鷹架壓斷電桿，現場路徑狹窄，台電工程車沒辦法載新的電桿進入修復，因此將與用戶電氣人員協商，將原本的電桿位置做遷移，移動到工程車可到達的位置進行搶修。
旗津區昨天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致一處大樓建築工地鷹架倒塌，壓毀電線釀饋線跳脫，一度造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言