高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停電，台電經一夜搶修，至今天上午仍有1戶尚未復電，因原本電桿位置不便搶修，台電規畫將遷移電桿，新豎立水泥製電桿以利搶修工程進行。

台電高雄區處表示，昨天旗津區因大雷雨造成鷹架倒塌壓損線路及電桿造成停電事故，今天剩餘1戶停電，現場鷹架雖已清除完畢，但因鷹架壓斷電桿，現場路徑狹窄，台電工程車沒辦法載新的電桿進入修復，因此將與用戶電氣人員協商，將原本的電桿位置做遷移，移動到工程車可到達的位置進行搶修。

旗津區昨天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致一處大樓建築工地鷹架倒塌，壓毀電線釀饋線跳脫，一度造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電。

