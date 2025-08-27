高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹架，直接壓毀一旁台電電桿，一度造成3227戶停電，經台電搶修後，目前僅剩1戶等候搶修。

台電高雄區處表示，旗津區昨天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致一處大樓建築工地鷹架倒塌，壓毀電線釀饋線跳脫，造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電。

昨天台電緊急派員搶修，晚間陸續恢復供電，但其中1戶因鷹架壓斷電桿，現場路徑狹窄，台電工程車沒辦法載新的電桿進去修復，目前仍未復電。

台電表示，經與用戶的電氣人員協商，將原本的電桿位置遷移，將移動到工程車可以到達的位置，才可以進行搶修，預估復電需要比較長的時間。 高雄市旗津區一處工地鷹架不敵昨下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者張議晨／翻攝

