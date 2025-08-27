快訊

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市旗津區一處工地鷹架不敵昨下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者張議晨／翻攝
高雄市旗津區一處工地鷹架不敵昨下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者張議晨／翻攝

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹架，直接壓毀一旁台電電桿，一度造成3227戶停電，經台電搶修後，目前僅剩1戶等候搶修。

台電高雄區處表示，旗津區昨天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致一處大樓建築工地鷹架倒塌，壓毀電線釀饋線跳脫，造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電。

昨天台電緊急派員搶修，晚間陸續恢復供電，但其中1戶因鷹架壓斷電桿，現場路徑狹窄，台電工程車沒辦法載新的電桿進去修復，目前仍未復電。

台電表示，經與用戶的電氣人員協商，將原本的電桿位置遷移，將移動到工程車可以到達的位置，才可以進行搶修，預估復電需要比較長的時間。

高雄市旗津區一處工地鷹架不敵昨下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者張議晨／翻攝
高雄市旗津區一處工地鷹架不敵昨下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者張議晨／翻攝

台電 鷹架 停電 大雷雨

相關新聞

不老騎士76歲陳敏先快閃金門 跨海朝聖騎行見證鄭成功祭典

來自台中的76歲「不老騎士」陳敏先，今日一早搭機抵達金門，隨即展開僅1天的環島公益朝聖快閃行程，雖然只有短短數十小時，但...

高雄旗津昨停電至今仍未完全恢復 台電將遷移電桿搶修

高雄市昨天下午降下大雷雨使得高雄港狂風大作，吹垮旗津一處建築大樓工地鷹架直接壓毀木製電線桿，一度造成旗津多達3227戶停...

高雄旗津昨暴雨釀3227戶停電 1造船廠電桿壓垮仍未復電

高雄市昨天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處工地的鷹...

觀光署推動澎湖四季旅遊 結合藍色公路拓展國際能見度

澎湖兼具文化底蘊與自然景觀，具備發展多元觀光的優勢。交通部觀光署長陳玉秀日前搭乘交通部航港局「藍色公路」試辦航程赴澎湖，...

連江包機位使用不到5成 縣府強化黑名單管制

連江縣府每年向航空公司承包一定數量機位給居民，但近三年使用率僅48.27%，未使用空位補貼費用高達218萬餘元，遭審計部...

高雄南橫東莊溪橋重建拖16年 居民：路陷人亡

台20線南橫公路今年遇丹娜絲颱風及連續豪雨重創，預定10月才開放正常通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和部落唯一聯絡橋梁...

