觀光署推動澎湖四季旅遊 結合藍色公路拓展國際能見度

澎湖兼具文化底蘊與自然景觀，具備發展多元觀光的優勢。交通部觀光署長陳玉秀日前搭乘交通部航港局「藍色公路」試辦航程赴澎湖，實地考察當地景點與人文資源，並強調「旅行不只是風景，更是土地和生活的故事」，盼藉由推動「四季旅遊」策略，形塑澎湖全年齡、全季節的度假品牌。

陳玉秀指出，澎湖擁有軍事遺跡、咾咕石古厝、石滬文化及多樣海岸線景觀，具深厚觀光發展潛力。此次行程造訪林投—隘門黃金沙灘、二崁聚落、彈藥本庫及池西岩瀑等地，展現澎湖「自然、人文與生活」兼具的特色。

觀光署澎湖國家風景區管理處進一步整合四季代表性資源，規劃「澎湖四季旅遊」系列，包括冬季訪古、春季賞鷗、夏季石滬、秋季奇岩，結合生態、文化與地景體驗，提升全年旅遊吸引力。

同時，澎湖國際活動品牌持續升級，2025年將舉辦「澎湖國際海上花火節」、「澎湖國際沙灘狂想曲」、「澎湖追風音樂燈光節」等大型活動，並推動「跳島101K自行車賽」及「跨海馬拉松」，加強運動休閒與海島觀光結合，拓展國際能見度。

觀光署統計，澎湖每年吸引逾百萬旅客，並連續兩年獲Booking.com評選為「台灣最友善旅遊目的地」之一。陳玉秀表示，未來將持續結合藍色公路，強化基礎設施、遊客服務與社區參與，深化文化保存與產業鏈結，實踐「深度、友善、有感」的觀光精神，讓澎湖在國際市場展現差異化競爭力。

