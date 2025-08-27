連江包機位使用不到5成 縣府強化黑名單管制

連江縣府每年向航空公司承包一定數量機位給居民，但近三年使用率僅48.27%，未使用空位補貼費用高達218萬餘元，遭審計部檢討。縣府交旅局指出，今年6月已強化「黑名單制度」，若訂位卻未搭乘，一年內不得再使用保留位。

審計部告指出，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，縣府每年4至8月向航空公司承包一定數量機位，優先保留給設籍連江居民使用。2021年至去年共承包4207位（已扣除天候取消航班），實際使用僅2031位，使用率不足五成。

「確實值得檢討。」交旅局說，使用率偏低的原因有三點，一是4至6月正值霧季，民眾因擔心無法順利搭機赴台，常重複訂位，導致實際使用落差；二是7至8月旅遊旺季，旅行團多安排「搭船來馬、搭機回台」，造成返台航段爆滿，但赴馬祖機位卻常有剩餘，使用不均。

第三是縣府基於保障居民臨時緊急需求，仍會規畫一定數量機位，即使可能降低整體使用率。

交旅局指出，評估引入數位化保留票訂位系統，以提高訂位率，今年強化「黑名單制度」，若旅客完成訂位卻未搭乘，將延長為一年內不得再使用保留位，避免資源浪費。未來也會研議讓未被使用的包機位，優先提供公務人員出差使用，提升公共資源效益。

交旅局說，每年仍有近900名居民透過保留票制度，順利解決臨時赴台需求，對當地交通便利與急需出行者仍具實質幫助，未來將持續在「保障居民需求」與「避免公帑浪費」間尋求平衡，讓政策更符合在地需求。

商品推薦