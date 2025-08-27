高雄南橫東莊溪橋重建拖16年 居民：路陷人亡

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄南橫東莊溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東莊溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供

台20線南橫公路今年遇丹娜絲颱風及連續豪雨重創，預定10月才開放正常通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和部落唯一聯絡橋梁東莊溪鋼便橋也逢雨封閉、交通中斷，居民哀嘆「路陷人亡、居民無望」。公路局甲仙工務段表示，若土地徵收順利，鋼便橋今年底可望發包施工。

2009年莫拉克颱風（又稱88風災）重創高雄山區，南橫公路直到2022年5月起才全線有條件通車。此次0729豪雨過後多處坍方仍待修復，因施工環境惡劣，10月30日前梅山口至向陽路段禁止一般車輛通行，一日僅3個時段開放復興等三里民東出通行。

多年來桃源復興以上三里交通不時中斷，南橫公路91.3公里處勤和部落的東莊溪橋也讓居民寢食難安，該橋為莫拉克風災後搭建的臨時橋梁，位處東莊溪與荖濃溪匯流處，豪雨封閉不說，溪流上游巨量崩塌土石也成為不定時炸彈。

劉姓居民指出，橋梁改建抬升工程多年沒有進展，東莊溪橋囤積約50萬立方土石，攔砂壩上游更有多達800萬立方土石，16年來河床沒有清淤，以致河床年年回淤抬升，此次7月豪雨下了一周，勤和段河床抬升目測約7至8公尺，土石只差半層樓就會衝擊撒拉阿塢橋。

「88風災16年，桃源重建歸零，路陷人亡，居民無望！」居民說，勤和部落居民爭取東莊溪橋重建多年，一再爭取、一再落空；南橫在88風災後交通困難，日前更不幸發生5人墜谷意外，橋梁重要性比不上人命，墜谷意外是南橫山區交通環境惡劣的最佳寫照，外人很難想像。

公路局甲仙工務段解釋，東莊溪橋公路局曾發包一次，卻因地主抗爭取消，此次已跟4戶達成共識，準備土地查估，該橋已設計完成，將在便橋下方興建混凝土橋梁，預計今年10月公告招標、12月發包，總工程費1.4億元，盼能順利發包施工，最快明年底啟用，並配合農保署清淤土石。

