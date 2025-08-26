高雄港狂風暴雨 旗津大樓鷹架倒塌壓毀電線釀千戶停電

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市旗津區一處建築大樓工地不敵下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄市旗津區一處建築大樓工地不敵下午大雷雨強風，鷹架應聲倒塌壓毀電線釀成上千戶大停電。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市今天下午5時許降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，就連旗津所在的高雄港更是狂風暴雨，吹垮一處建築大樓工地的鷹架直接壓毀電線，一度造成3227戶停電，截至晚間7時許旗津電力仍未完全恢復，台電持續搶修當中。

台電高雄區處表示，旗津區今天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致一處大樓建築工地鷹架倒塌，壓毀電線釀饋線跳脫，造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電。

截至晚間7時許，台電人員仍持續冒雨搶修當中，目前已復電3150戶，仍有77戶停電。

