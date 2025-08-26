馬祖國際藝術島「十人十海」開展 詮釋海洋記憶

快訊

中央社／ 連江縣26日電

馬祖國際藝術島9月5日起開展，馬祖民俗文物館展覽「十人十海」，以馬祖漁業文化5個關鍵字為引，以多元創作形式，呈現馬祖居民與海洋共存的生活技藝與記憶。

馬祖國際藝術島辦公室今天發布新聞指出，第3屆馬祖國際藝術島主題為「拍楸—你的海洋我的陸」，「十人十海」則為本屆重要文化展演軸線之一，除意指每名馬祖人都有自己的海，也盼點出馬祖群島由「漁」開始，「漁」也是馬祖社會網絡、日常紋理與群體記憶核心。

展覽以5個馬祖漁業文化核心關鍵字：下江、辦季頭、討沰、做鹹、魚路為基礎，透過影像、聲音、物件、裝置作品與馬祖在地共創等多元形式，呈現居民與海洋共存生活技藝與記憶，層層堆疊出馬祖人與海洋之間密不可分的情感紋理。

藝術島辦公室表示，展出作品包括張良一「人、海、漁群像」，以紀實手法捕捉馬祖島民與海共生勞動現場與身體記憶，映照著海上生活的真實。張子霽「有潮室」將漁村生活環境聲響與在地訪談語句，編織為沉浸式聲景作品，讓觀者以聽覺感知這片海洋承載日常與歷史。

「人、海、漁的記憶與技藝」以田野為基礎，透過討沰工具、魚網、漁具等，與口述描繪海上景觀，重現漁村生活智慧與節奏，看見技藝背後生命故事。

劉致宏「漁光2.0」延續上屆獲廣泛迴響作品「漁光」，觀者仿若沉入水下，在光線與呼吸之間感知魚群洄游與潮汐律動，也形象化出漁民與海洋之間互信互依關係。

「小手畫大海」由馬祖多位親子與介壽國小學生共同創作，以孩童視角描繪馬祖常見魚種，透過懸掛漂浮於牆面上彩繪作品，象徵一群在海中洄游魚群，也象徵文化記憶與想像正向下一代傳遞與流動。

藝術島辦公室說，「十人十海」由國立台北藝術大學博物館研究所副教授兼所長黃貞燕、原典創思規劃顧問有限公司副執行長郭美君、藝術家劉致宏共同策劃，將配合藝術島開幕，於9月5日在南竿馬祖民俗文物館正式開展，展出至明年2月28日止。

