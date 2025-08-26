聽新聞
高雄雷雨狂炸！道路積水半輪胎高 網譏如同水上樂園
高雄市今天傍晚受旺盛對流雲系影響，出現強降雨並伴隨雷雨，前鎮、鳳山等地，出現積水約半個輪胎高，慢車道積水，機車騎士水上行車，網譏「如同水上樂園」。
中央氣象署在今天下午4時許，便對高雄、屏東、台東等地發布強降雨示警。
高雄市前鎮區成功路、中山路與修文路一帶，在一時雷雨交加出現強降雨後，疑因排水宣洩不及，民眾拍到積水有轎車半個輪胎，愈往路邊積水愈高。
在前鎮區中山路與修文路、苓雅區四維路慢車道積水，鳳山區大明路積水直沖上人行道。騎士騎機車路過，如水上行車，路人拍照貼網，直呼「高雄夠誇張，雷神降臨，震撼登場」、「如同水上樂園」。
