高雄大雷雨釀3000多戶大停電 台電派員赴旗津冒雨搶修中

高雄市今天下午5時許突然降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津區更疑因電力設備遭受雷擊，造成電力設備跳脫，旗津一度多達3227戶停電，因大雷雨仍在持續，台電目前已派員赴旗津冒雨搶修當中，預計入夜後將陸續恢復供電。

台電高雄區處表示，旗津區今天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致饋線跳脫，造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電，第一時間轉供復電188戶，目前尚有3039戶停電中。

經濟部水利署今天下午5時起針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，苓雅區一度時雨量達到67.5毫米，鳳山也超過67毫米，截至晚間7時許高雄市區雨勢及雷擊仍在持續。

商品推薦