聽新聞
0:00 / 0:00
高雄大雷雨釀3000多戶大停電 台電派員赴旗津冒雨搶修中
高雄市今天下午5時許突然降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津區更疑因電力設備遭受雷擊，造成電力設備跳脫，旗津一度多達3227戶停電，因大雷雨仍在持續，台電目前已派員赴旗津冒雨搶修當中，預計入夜後將陸續恢復供電。
台電高雄區處表示，旗津區今天下午5時39分因突如其來的大雷雨導致饋線跳脫，造成旗津區敦和街、中洲二路、商港街、旗津二路等一帶共3227戶停電，第一時間轉供復電188戶，目前尚有3039戶停電中。
經濟部水利署今天下午5時起針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，苓雅區一度時雨量達到67.5毫米，鳳山也超過67毫米，截至晚間7時許高雄市區雨勢及雷擊仍在持續。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言