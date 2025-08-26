冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷
受冷心低壓通過影響，午後對流雲系發展旺盛，高雄市區今天下午4時許降下大雷雨，原本下午2時30分高溫一度達到32.3度，竟在短短時間內跌到僅剩22.5度，其中下午5時許更在10分鐘內狂降1.5度，不少高雄民眾下班驚覺戶外氣溫竟然比辦公室冷氣房還要冷，難得在8月炎夏紛紛穿起薄外套。
中央氣象署在今天下午4時46分至6時45分針對高雄市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾下班時間慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，尤其路面濕滑，步行與開車都需注意安全，雨中能見度低應注意行車安全、減速慢行，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。
高雄市高雄測站在今天中午原本高溫已突破32度，下午2時30分更一度來到32.3度高溫，不過下午4時許後市區開始降下大雷雨，不僅雷聲大作，就連氣溫都直直落，下午5時過後氣溫已跌破24度，還在下午5時至5時10分的10分鐘之內，氣溫直降1.5度，截至下午5時40分高雄市區氣溫已降至22.5度。
由於正值下班時間，不少高雄民眾下班踏出辦公室，被迎面而來的冷風嚇了一跳，甚至發現戶外氣溫比開了整天空調的冷氣房「還冷」，冷風在炎炎夏日吹襲，讓不少民眾紛紛穿起雨衣、薄外套抵禦寒風，大呼像是突然從盛夏踏入秋天的天氣。
經濟部水利署今天下午5時起也針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，苓雅區一度時雨量達到67.5毫米，鳳山也超過67毫米，高雄多區時雨量都超過40毫米以上，甚至已有部分市區道路出現積淹水情況。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言