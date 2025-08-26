快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝
氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝

受冷心低壓通過影響，午後對流雲系發展旺盛，高雄市區今天下午4時許降下大雷雨，原本下午2時30分高溫一度達到32.3度，竟在短短時間內跌到僅剩22.5度，其中下午5時許更在10分鐘內狂降1.5度，不少高雄民眾下班驚覺戶外氣溫竟然比辦公室冷氣房還要冷，難得在8月炎夏紛紛穿起薄外套。

中央氣象署在今天下午4時46分至6時45分針對高雄市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾下班時間慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，尤其路面濕滑，步行與開車都需注意安全，雨中能見度低應注意行車安全、減速慢行，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

高雄市高雄測站在今天中午原本高溫已突破32度，下午2時30分更一度來到32.3度高溫，不過下午4時許後市區開始降下大雷雨，不僅雷聲大作，就連氣溫都直直落，下午5時過後氣溫已跌破24度，還在下午5時至5時10分的10分鐘之內，氣溫直降1.5度，截至下午5時40分高雄市區氣溫已降至22.5度。

由於正值下班時間，不少高雄民眾下班踏出辦公室，被迎面而來的冷風嚇了一跳，甚至發現戶外氣溫比開了整天空調的冷氣房「還冷」，冷風在炎炎夏日吹襲，讓不少民眾紛紛穿起雨衣、薄外套抵禦寒風，大呼像是突然從盛夏踏入秋天的天氣。

經濟部水利署今天下午5時起也針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，苓雅區一度時雨量達到67.5毫米，鳳山也超過67毫米，高雄多區時雨量都超過40毫米以上，甚至已有部分市區道路出現積淹水情況。

氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝
氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝
氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝
氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝

氣溫 大雷雨 高雄市

延伸閱讀

高雄大雷雨「鳳山多處道路積淹水」 民眾崩潰：像是用倒的

高雄左營槍擊案緝獲關鍵人 疑曾「直接與槍手接觸」

高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網

國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火

相關新聞

冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷

受冷心低壓通過影響，午後對流雲系發展旺盛，高雄市區今天下午4時許降下大雷雨，原本下午2時30分高溫一度達到32.3度，竟...

高雄大雷雨釀3000多戶大停電 台電派員赴旗津冒雨搶修中

高雄市今天下午5時許突然降下大雷雨，市區多處時雨量超過50毫米出現道路積淹水，旗津區更疑因電力設備遭受雷擊，造成電力設備...

高雄雷雨狂炸！道路積水半輪胎高 網譏如同水上樂園

高雄市今天傍晚受旺盛對流雲系影響，出現強降雨並伴隨雷雨，前鎮、鳳山等地，出現積水約半個輪胎高，慢車道積水，機車騎士水上行...

高雄大雷雨「鳳山多處道路積淹水」 民眾崩潰：像是用倒的

氣象署今天下午在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有...

核三停役促協金不再發放 恆春豎孤棚活動少了200萬元補助

823核三重啟公投未通過，重啟之路更不明。由於核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，...

高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網

內政部都市計畫委員會今天開會審議通過「楠梓園區聯外交通路網都市計畫變更案」，涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。