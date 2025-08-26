冷心低壓襲擊！高雄溫度暴降 民眾驚訝：比冷氣房還冷

受冷心低壓通過影響，午後對流雲系發展旺盛，高雄市區今天下午4時許降下大雷雨，原本下午2時30分高溫一度達到32.3度，竟在短短時間內跌到僅剩22.5度，其中下午5時許更在10分鐘內狂降1.5度，不少高雄民眾下班驚覺戶外氣溫竟然比辦公室冷氣房還要冷，難得在8月炎夏紛紛穿起薄外套。

中央氣象署在今天下午4時46分至6時45分針對高雄市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾下班時間慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，尤其路面濕滑，步行與開車都需注意安全，雨中能見度低應注意行車安全、減速慢行，切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。

高雄市高雄測站在今天中午原本高溫已突破32度，下午2時30分更一度來到32.3度高溫，不過下午4時許後市區開始降下大雷雨，不僅雷聲大作，就連氣溫都直直落，下午5時過後氣溫已跌破24度，還在下午5時至5時10分的10分鐘之內，氣溫直降1.5度，截至下午5時40分高雄市區氣溫已降至22.5度。

由於正值下班時間，不少高雄民眾下班踏出辦公室，被迎面而來的冷風嚇了一跳，甚至發現戶外氣溫比開了整天空調的冷氣房「還冷」，冷風在炎炎夏日吹襲，讓不少民眾紛紛穿起雨衣、薄外套抵禦寒風，大呼像是突然從盛夏踏入秋天的天氣。

經濟部水利署今天下午5時起也針對高雄市5個行政區發布淹水警戒，苓雅區一度時雨量達到67.5毫米，鳳山也超過67毫米，高雄多區時雨量都超過40毫米以上，甚至已有部分市區道路出現積淹水情況。 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝

