高雄大雷雨「鳳山多處道路積淹水」 民眾崩潰：像是用倒的

氣象署今天下午在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水，民眾崩潰表示「這突然的大風大雨打雷是什麼意思」，目前仁武區、三民區、大社區、燕巢區已列為二級淹水警戒區，因正值下班時間，民代紛紛呼籲注意路況。

市議員李雅靜表示，鳳山區文衡路、建國路、保泰路、光復路、南榮路等路面積水，正值下班時間，請大家務必注意安全，不少民眾則是在網路發文表示，下午時候多處打雷，「不知是哪位大能在此渡劫，居然能引起如此浩大的雷劫」、「這突然的大風大雨打雷是什麼意思」，也有民眾表示在室內吃火鍋，餐廳瞬間積水。

中央氣象署今四日下午4時05分持續發布豪、大雨特報指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天（26日）台東縣山區及高雄市有局部大雨或豪雨，雲林以南、東部、東南部地區及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

水利署防災資訊指出，高雄市左營區福山里、新光里、菜公里、尾西里、尾北里、果峰里、新上里、新下里、埤西里、埤東里、頂北里、明建里、自助里、合群里、進學里、崇實里、莒光里、翠華路、崇德路、大中路、博愛四路、重愛街、明誠路等地皆在警戒範圍內，建請即時進行淹水通報及應變。另外，高雄市仁武區、三民區、大社區、燕巢區目前列為二級淹水警戒區，如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝 氣象署今天在台東縣山區及高雄市發出大雷雨特報，高雄市區多處下午開始降下豪大雨，鳳山區多處路面傳出淹水災情，市中心也有機車泡水。記者宋原彰／翻攝

