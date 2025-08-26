腎臟病友福音 高市六龜區衛生所啟動在家腹膜透析

快訊

中央社／ 高雄26日電

高雄六龜區衛生所攜手高雄市立大同醫院、高雄長庚腎臟科團隊，啟動腹膜透析服務，讓腎臟病患在家即可接受治療，免除過往頻繁長途奔波，以及治療受到天候影響而中斷。

六龜區衛生所舉辦服務啟動儀式，高雄市衛生局表示，這次合作不僅是健保制度推廣，更展現市府整合醫療資源，確保民眾就醫可近性，落實醫療平權公共衛生政策。

高雄長庚腎臟科主任李文欽負責推動此計畫，他說，2年前來自屏東來義偏鄉的資深腎友，有感每週3次靠家人通勤到高雄洗腎，耗費大量時間，主動要求重新評估治療方案，在團隊協助下克服腹膜沾黏疑慮，開始在家腹膜透析洗腎，如今僅須每月回診一次，生活品質大幅提升。

李文欽說，這位腎友的勇氣與堅持感動了醫療團隊，也再次驗證腹膜透析是成熟、安全且病人自主性高的治療選項，希望讓更多偏鄉病人也能享有這樣的醫療品質。

衛生局長黃志中表示，腹膜透析不同於傳統血液透析，病人無須頻繁往返醫院，也不必忍受反覆血液穿刺的痛楚，可在家自行進行透析，血壓控制穩定，飲食限制較寬鬆。

黃志中說，腹膜透析非常適合幅員廣闊及交通不便的偏遠、原民地區腎友，尤其颱風豪雨道路中斷時，腹膜透析可確保治療不中斷，避免生命風險。

六龜區衛生所所長翁秀琴表示，腹膜透析診療的引進，從場地規劃、教育訓練、病人輔導到衛教，團隊均投入深切關懷與責任心，將持續整合市府資源與醫學中心專業，提供在地民眾多面向照護，讓居民不再舟車勞頓，在家就能獲得專業照護。

衛生局說明，六龜區衛生所自民國107年開辦血液透析服務，提供偏遠地區腎友就醫可近性，此次新增開辦腹膜透析服務，已獲健保署核定通過；此次不只是腎臟病人福音，更是偏遠地區醫療韌性與多專科健康守護的重要里程碑，為偏遠地區腎臟照護翻開新頁。

