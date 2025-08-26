快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

核三停役促協金不再發放 恆春豎孤棚活動少了200萬元補助

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影

823核三重啟公投未通過，重啟之路更不明。由於核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，今年已不再發放，影響地方甚巨，甚至連恆春一年一度最重要的活動中元節豎孤棚都受到影響，少了200萬元補助。

豎孤棚是恆春鎮年度最重要的活動，過去恆春鎮公所每年都會向核三廠申請「專案促協金」， 每年補助活動200萬至250萬元。不過今年因核三停役不再發電，不再發放專案促協金，鎮公所只能另外想辦法。

鎮公所表示，少了這筆補助真的差很多，會再跟台電核後端基金申請，或跟其他單位想辦法爭取。鎮長尤史經表示，今年縣府有增加補助，另外也有向國防部申請睦鄰補助經費，可以彌補差額。

核三廠表示，核後端基金約4000多億元，要用在全台6部核能機組的除役，經費真的很拮据，連工程發包費用都不太夠了，很難再申請。

核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，今年已不再發放。圖為核三廠。圖／本報資料照
核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，今年已不再發放。圖為核三廠。圖／本報資料照
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行。圖／本報資料照
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行。圖／本報資料照

恆春 核三廠 國防部

延伸閱讀

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

台電：盤點核電廠重啟條件 核二最具供電價值 核三將進行安檢

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

核三廠在地居民同意票居多 國民黨：民進黨需面對核能是主流民意

相關新聞

核三停役促協金不再發放 恆春豎孤棚活動少了200萬元補助

823核三重啟公投未通過，重啟之路更不明。由於核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，...

高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網

內政部都市計畫委員會今天開會審議通過「楠梓園區聯外交通路網都市計畫變更案」，涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5...

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬...

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其...

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。