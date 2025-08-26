核三停役促協金不再發放 恆春豎孤棚活動少了200萬元補助
823核三重啟公投未通過，重啟之路更不明。由於核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，今年已不再發放，影響地方甚巨，甚至連恆春一年一度最重要的活動中元節豎孤棚都受到影響，少了200萬元補助。
豎孤棚是恆春鎮年度最重要的活動，過去恆春鎮公所每年都會向核三廠申請「專案促協金」， 每年補助活動200萬至250萬元。不過今年因核三停役不再發電，不再發放專案促協金，鎮公所只能另外想辦法。
鎮公所表示，少了這筆補助真的差很多，會再跟台電核後端基金申請，或跟其他單位想辦法爭取。鎮長尤史經表示，今年縣府有增加補助，另外也有向國防部申請睦鄰補助經費，可以彌補差額。
核三廠表示，核後端基金約4000多億元，要用在全台6部核能機組的除役，經費真的很拮据，連工程發包費用都不太夠了，很難再申請。
