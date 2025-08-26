高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網
內政部都市計畫委員會今天開會審議通過「楠梓園區聯外交通路網都市計畫變更案」，涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5.83公頃，將設國道1號楠梓匝道、台1線匝道及拓寬高楠公路1003巷等項工程，總經費155.91億元，完善科技廊帶聯外系統。
內政部都委會召開第1085次會議，高雄市副市長林欽榮率市府團隊報告，展現市府積極推動產業與交通發展的決心。林欽榮指出，因應橋頭科學園區及南部半導體產業快速形成，行政院去年4月核定「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，內容包含增設國道1號楠梓匝道、台1線匝道、建置園區聯絡道路及拓寬高楠公路1003巷等工程，總經費達155.91億元，相關單位預計今年底發包，明年開工，2028年底通車啟用。
都發局說明，本次變更案涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5.83公頃，調整土地使用類別包括工業區、農業區、保護區及道路用地等，以減少徵收拆遷、強化通行效率為主要原則，並採高架方式銜接國道1號，完工通車後，高楠公路預計可減少24％車流，且周邊道路交通服務水準可達中等流暢等級以上，紓解既有道路壅塞，更有助於楠梓園區快速接軌區域主要幹道，縮短運輸時間。
都發局強調，目前楠梓園區整體開發持續推進，台積電高雄廠區預計明年底 P1、 P2 廠試產。南科管理局也同步辦理園區規劃中，預計2027年第三季啟動公共工程及建廠、2033年完工，除供台積電P3至P5廠設廠，另有半導體供應鏈及軟體、綠能廠商進駐，預計就業人口增加6600人，年產值9600億元。
