快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

馬祖人的棒球夢／馬祖教頭陳智偉的棒球夢：我們也能走上職棒舞台

中央社／ 連江縣26日電

除了南竿鄉馬祖村長之外，陳智偉還有另外一個身分，是馬祖高中棒球隊總教練，他說馬祖是球類運動的沙漠，但他依舊年年播下種子，「希望能培育出馬祖自己的職棒球員」。

陳智偉是資深慢速壘球愛好者，球齡長達20年以上，2018年他看到馬祖高中的孩子們，眼中閃耀著對棒球炙熱的光芒，一句「我們想打棒球」，於是陳智偉決定任性一把，陪著這些孩子們一起瘋狂、一起築夢，並且考取了棒球裁判與教練證。

「我承認，願意當他們教練，有私心成分在內。」陳智偉說，自己愛打壘球，而馬祖慢壘隊員斷層的問題日益嚴重，想著如果教會這些孩子打棒球，未來若他們學成返鄉，都會是潛在的慢壘隊友。

馬祖高中教練團的4名成員全部都是兼職，每個人都有本職工作，陳智偉說：「我是馬祖村的村長，有1名是南竿鄉民代表、還有連江縣政府職員，另外1名是在航空公司上班。」

乍看之下馬祖高中的教練團彷彿是個草台班子，但他們對棒球與孩子們的投入卻一點都不業餘，為了讓這群熱愛棒球的孩子有球可以打，陳智偉找人、找場地還找資源。

在連江縣政府教育處體育保健科長陳世偉支持下，2023年蓋好了標準棒球場供馬祖高中棒球隊使用，今年馬祖高中校長謝崇耀更是親自出馬到台灣本島尋找球員，一口氣找了8名球員跨海就讀，也克服「兵源」這個最大難題。

現在馬祖的球員可以很自豪，或許棒球運動還在啟蒙中，但硬體條件絕對排得上「前段班」，陳智偉說：「應該很少有學校可以跟我們一樣有專屬球場，甚至還有夜間照明設備。」

談到執教哲學，陳智偉總結只有8個字，「全力進攻、球來就打」，他解釋，馬祖沒有明星球員，比賽更沒有容錯本錢，「球員每天訓練這麼久、這麼辛苦為了什麼，就只為了打1場好球」。所以他讓球員只要專注眼前這1場比賽就好，如果贏了，再繼續專注下1場比賽。

對於長期目標，陳智偉不諱言：「當然想培養出1名馬祖的職棒球員。」他開玩笑地說，這樣他就有跟朋友炫耀的本錢和談資。

「馬祖是球類運動的沙漠」，陳智偉誠實地說，在馬祖除了角力之外，其他運動幾乎沒有能見度，但他仍每年持續灑下棒球的種子，期待這片沙漠有朝一日能孕育出一棵參天大樹，成為馬祖學生的指引與榜樣。

馬祖 教練 運動

延伸閱讀

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制

《MLB 9局職棒25》九週年盛大慶典：玩家熱血見證九年棒球傳奇

島嶼顏色化為明信片 日藝術家作品傳遞馬祖美好

相關新聞

核三停役促協金不再發放 恆春豎孤棚活動少了200萬元補助

823核三重啟公投未通過，重啟之路更不明。由於核三已不再發電，過往許多地方單位及社團舉辦活動向核三申請的「專案促協金」，...

高雄楠梓園區聯外交通都計變更案通過 將花155億元完善路網

內政部都市計畫委員會今天開會審議通過「楠梓園區聯外交通路網都市計畫變更案」，涵蓋原高雄市及仁武都市計畫區域，變更面積約5...

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬...

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其...

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。