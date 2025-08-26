馬祖人的棒球夢／馬祖教頭陳智偉的棒球夢：我們也能走上職棒舞台

除了南竿鄉馬祖村長之外，陳智偉還有另外一個身分，是馬祖高中棒球隊總教練，他說馬祖是球類運動的沙漠，但他依舊年年播下種子，「希望能培育出馬祖自己的職棒球員」。

陳智偉是資深慢速壘球愛好者，球齡長達20年以上，2018年他看到馬祖高中的孩子們，眼中閃耀著對棒球炙熱的光芒，一句「我們想打棒球」，於是陳智偉決定任性一把，陪著這些孩子們一起瘋狂、一起築夢，並且考取了棒球裁判與教練證。

「我承認，願意當他們教練，有私心成分在內。」陳智偉說，自己愛打壘球，而馬祖慢壘隊員斷層的問題日益嚴重，想著如果教會這些孩子打棒球，未來若他們學成返鄉，都會是潛在的慢壘隊友。

馬祖高中教練團的4名成員全部都是兼職，每個人都有本職工作，陳智偉說：「我是馬祖村的村長，有1名是南竿鄉民代表、還有連江縣政府職員，另外1名是在航空公司上班。」

乍看之下馬祖高中的教練團彷彿是個草台班子，但他們對棒球與孩子們的投入卻一點都不業餘，為了讓這群熱愛棒球的孩子有球可以打，陳智偉找人、找場地還找資源。

在連江縣政府教育處體育保健科長陳世偉支持下，2023年蓋好了標準棒球場供馬祖高中棒球隊使用，今年馬祖高中校長謝崇耀更是親自出馬到台灣本島尋找球員，一口氣找了8名球員跨海就讀，也克服「兵源」這個最大難題。

現在馬祖的球員可以很自豪，或許棒球運動還在啟蒙中，但硬體條件絕對排得上「前段班」，陳智偉說：「應該很少有學校可以跟我們一樣有專屬球場，甚至還有夜間照明設備。」

談到執教哲學，陳智偉總結只有8個字，「全力進攻、球來就打」，他解釋，馬祖沒有明星球員，比賽更沒有容錯本錢，「球員每天訓練這麼久、這麼辛苦為了什麼，就只為了打1場好球」。所以他讓球員只要專注眼前這1場比賽就好，如果贏了，再繼續專注下1場比賽。

對於長期目標，陳智偉不諱言：「當然想培養出1名馬祖的職棒球員。」他開玩笑地說，這樣他就有跟朋友炫耀的本錢和談資。

「馬祖是球類運動的沙漠」，陳智偉誠實地說，在馬祖除了角力之外，其他運動幾乎沒有能見度，但他仍每年持續灑下棒球的種子，期待這片沙漠有朝一日能孕育出一棵參天大樹，成為馬祖學生的指引與榜樣。

