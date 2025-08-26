快訊

馬祖人的棒球夢／人數驟減至3人 馬祖高中棒球隊撐起夢想

中央社／ 連江縣26日電

12人的棒球隊最後只剩3名球員，甚至還有1名被籃球隊挖走，可是馬祖高中的曹耀文從未放棄棒球夢，他盼高中生涯最後一年不留遺憾，「我不只是想打球，更想贏球」。

今年暑假結束將升上高三的曹耀文，是馬祖高中棒球隊的隊長，國中就愛上棒球的他，卻因馬祖當地國中沒有棒球隊，進入高中才圓夢。

無奈的是，曹耀文高一的棒球季只有短短一場比賽就提前謝幕，當年他們在黑豹旗首戰吞敗打道回府，更糟糕的是，12人迷你編制的球隊，還有9人先後離開，甚至還有1名是被的籃球隊挖角，球隊也瀕臨解散。

「我有想過，為什麼想打個棒球這麼難」，曹耀文有點無奈地苦笑說，當時教練陳智偉告訴他，只要球隊湊滿9個人，就立刻恢復訓練，因此接下來他最重要的任務不是認真練球，而是努力找「隊友」。

曹耀文回憶，去年9月球隊最慘時只剩3個人，他花了2個多月的時間，好不容易湊到了另外8名隊友，但黑豹旗的報名規則是至少需要12名球員，因此他高中生涯的第2個球季，就在「招生不及」的遺憾中落幕。

棒球之路顛簸又艱辛，曹耀文卻從沒想過放棄，或許是「天公疼憨人」，今年馬祖高中意外成功桃園的大園國中招來8名即戰力，讓球隊陣容一口氣擴充至15人，這讓他又驚又喜，「不只終於可以打球了，我更看到可以贏球的機會」。

剛從國中畢業、便遠從桃園來到馬祖高中就讀的高一菜鳥余家侑，是少數從國小就開始接受棒球正規訓練的「科班生」，不過身高僅162公分的他身材條件不算出色，他也很清楚自己的「硬體條件」恐無法吸引高中棒球名校目光，甚至多少侷限他未來的發展性，「但我還是想打棒球」。

今年馬祖高中擴大招生，余家侑跟著其他7名隊友飄洋過海來到馬祖高中，每個人心中都懷抱著最單純的棒球夢，就是想要「繼續打球」；然而曹耀文早已不是小孩了，所以不論是繼續打球還是贏球全都要。

余家侑很清楚學長的野心，而以「專業」的角度來看，「我們真的可以贏球」。但他也強調，如今的馬祖高中棒球隊新舊球員才剛開始磨合，「只要我們更穩定一點，我們還可以更好」。

