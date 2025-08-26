快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

聽新聞
0:00 / 0:00

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行。圖／本報資料照
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行。圖／本報資料照

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬元。今年正逢恆春建城150周年，鎮公所邀請海軍陸戰隊樂儀隊於踩街嘉年華演出，晚會則邀請金曲歌王許富凱等歌手。

台灣中元節活動以「北頭城、南恆春」的豎孤搶孤活動最為有名。今年是恆春古城建城150周年，鎮公所擴大舉辦。恆春鎮長尤史經說，豎孤棚起源是早年將祭品分享給需要的貧苦人家，隨著時代變遷，逐漸演變為結合競技與觀光的民俗文化活動。

今年豎孤棚系列活動，8月28日依循古禮舉行立燈篙儀式，豎立26公尺長綠竹象徵祭典正式啟動；8月31日在恆春郡福德宮前廣場邀請街頭藝人演出；9月5日踩街嘉年華共有32隊參加，並邀請「海軍陸戰隊樂儀隊」演出。

活動壓軸是9月6日登場的豎孤棚競賽，壯漢猛男競相疊高攀柱，汗水和油汙四處飛濺，加油觀眾驚叫聲歡呼聲不斷，每年都吸引許多民眾參與。今年邀請恆春半島在地與宜蘭頭城共17支隊伍參賽，總獎金近百萬元，前6名選手除了獎金外，還會獲頒獎盃與錦旗。

近兩三年恆春豎孤棚規模都維持在18隊左右，與以往32隊縮減不少，鎮公所表示，主要是孤棚中央柱子容易被遮擋視線，只安排18隊全都在四邊民眾更容易欣賞選手勇姿。且以往許多臨時報名隊伍平日不曾訓練，實力相差懸殊，如今18隊平日都有訓練，比賽的精彩度更加提升。

晚會也將邀請金曲歌王許富凱等實力派歌手上台演出，現場還設有美食市集，民眾可邊欣賞比賽邊逛街享用美食。鎮長尤史經也邀請全國民眾一同來到恆春，體驗這場兼具傳統、競技與觀光魅力的年度盛事。

今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影
今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影

恆春 美食 陸戰隊

延伸閱讀

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

長輩當面逼婚！許富凱神回認好痛苦 秒拋驚人計畫

周遊隔40年濺血三角戀搬演 李朝永「挨砍十多刀」真相曝光

費玉清來了！江蕙曾說要嫁給他 感人祝福內幕全曝光

相關新聞

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬...

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其...

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比...

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。