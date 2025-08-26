中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬元。今年正逢恆春建城150周年，鎮公所邀請海軍陸戰隊樂儀隊於踩街嘉年華演出，晚會則邀請金曲歌王許富凱等歌手。

台灣中元節活動以「北頭城、南恆春」的豎孤搶孤活動最為有名。今年是恆春古城建城150周年，鎮公所擴大舉辦。恆春鎮長尤史經說，豎孤棚起源是早年將祭品分享給需要的貧苦人家，隨著時代變遷，逐漸演變為結合競技與觀光的民俗文化活動。

今年豎孤棚系列活動，8月28日依循古禮舉行立燈篙儀式，豎立26公尺長綠竹象徵祭典正式啟動；8月31日在恆春郡福德宮前廣場邀請街頭藝人演出；9月5日踩街嘉年華共有32隊參加，並邀請「海軍陸戰隊樂儀隊」演出。

活動壓軸是9月6日登場的豎孤棚競賽，壯漢猛男競相疊高攀柱，汗水和油汙四處飛濺，加油觀眾驚叫聲歡呼聲不斷，每年都吸引許多民眾參與。今年邀請恆春半島在地與宜蘭頭城共17支隊伍參賽，總獎金近百萬元，前6名選手除了獎金外，還會獲頒獎盃與錦旗。

近兩三年恆春豎孤棚規模都維持在18隊左右，與以往32隊縮減不少，鎮公所表示，主要是孤棚中央柱子容易被遮擋視線，只安排18隊全都在四邊民眾更容易欣賞選手勇姿。且以往許多臨時報名隊伍平日不曾訓練，實力相差懸殊，如今18隊平日都有訓練，比賽的精彩度更加提升。

晚會也將邀請金曲歌王許富凱等實力派歌手上台演出，現場還設有美食市集，民眾可邊欣賞比賽邊逛街享用美食。鎮長尤史經也邀請全國民眾一同來到恆春，體驗這場兼具傳統、競技與觀光魅力的年度盛事。 今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影 今年正逢恆春建城150周年，中元節盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉行，鎮公所今日舉辦記者會。記者潘奕言／攝影

商品推薦