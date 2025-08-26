斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其中交通部公路局補助逾4300萬元，涵蓋動態資訊系統建置及新購大、中型智慧公車，大幅減輕地方財政壓力。他特別感謝交通部、公車管理處及縣府團隊的通力合作，讓這項重要建設如期上路。

此次引進的8輛新式智慧公車，全車配備前車防撞、行人偵測、車道偏移警示等主動安全科技，並設置快速安全的輪椅固定帶，提升長者與行動不便者乘車的友善體驗。

同時，全縣同步設置40面太陽能智慧電子紙站牌，即時顯示公車到站資訊，讓候車民眾能清楚掌握班次動態，改善候車品質。

支付方式也全面升級，新式公車支援悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等行動支付，實現一卡或一機即可搭乘的便利服務。

此外，縣府邀請藝術家鄒駿昇以馬祖特產「黃魚」為意象彩繪車身，讓交通工具兼具文化美感，化身「行動的藝術品」。

王忠銘強調，升級不僅是硬體的現代化，更象徵馬祖公共運輸邁入智慧、安全、便利與美感兼具的新時代，縣府未來將持續推動永續交通，打造「安全舒適、便捷美觀」的公共運輸環境，並誠摯邀請全國旅客來馬祖，親身搭乘智慧公車，體驗當地獨特風景、人文與美食。 連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。圖／連江縣政府提供 連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘（左六）率與會貴賓共同剪綵。圖／連江縣政府提供

商品推薦