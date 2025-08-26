快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級，縣長王忠銘（右）也相當肯定。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級，縣長王忠銘（右）也相當肯定。圖／連江縣政府提供

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其中交通部公路局補助逾4300萬元，涵蓋動態資訊系統建置及新購大、中型智慧公車，大幅減輕地方財政壓力。他特別感謝交通部、公車管理處及縣府團隊的通力合作，讓這項重要建設如期上路。

此次引進的8輛新式智慧公車，全車配備前車防撞、行人偵測、車道偏移警示等主動安全科技，並設置快速安全的輪椅固定帶，提升長者與行動不便者乘車的友善體驗。

同時，全縣同步設置40面太陽能智慧電子紙站牌，即時顯示公車到站資訊，讓候車民眾能清楚掌握班次動態，改善候車品質。

支付方式也全面升級，新式公車支援悠遊卡、一卡通、icash等電子票證，以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等行動支付，實現一卡或一機即可搭乘的便利服務。

此外，縣府邀請藝術家鄒駿昇以馬祖特產「黃魚」為意象彩繪車身，讓交通工具兼具文化美感，化身「行動的藝術品」。

王忠銘強調，升級不僅是硬體的現代化，更象徵馬祖公共運輸邁入智慧、安全、便利與美感兼具的新時代，縣府未來將持續推動永續交通，打造「安全舒適、便捷美觀」的公共運輸環境，並誠摯邀請全國旅客來馬祖，親身搭乘智慧公車，體驗當地獨特風景、人文與美食。

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘（左六）率與會貴賓共同剪綵。圖／連江縣政府提供
連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用典禮，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘（左六）率與會貴賓共同剪綵。圖／連江縣政府提供

馬祖 公車 公共運輸

延伸閱讀

核三延役公投「鳥籠公投」致功虧一簣 黃國昌宣布下會期啟動修公投法

連江縣府拜會觀光署 盼中央促進馬祖觀光

連江縣秘書長張龍德退休 縣長：馬祖轉型重要推手

張龍德秘書長榮退 見證馬祖從戰地走向民主的關鍵推手

相關新聞

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬...

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其...

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比...

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。