高市智慧交通輸出史瓦帝尼首都 史國訪團抵高交流

高市交通局今年在外交部支持下與資拓宏宇公司合作，協助友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市導入智慧交通管理系統；史國代表團今天訪問高雄，交流系統運作、治理經驗及智慧城市發展。

外交部與史瓦帝尼合作計畫以「智慧交通」為核心，系統商資拓宏宇公司以高雄新一代智慧運輸系統架構，於姆巴巴內市（Mbabane）35處重要路口設置50支攝影機，透過5G專網串聯，進行即時交通監控及資料分析。

除交通應用外，系統也整合雨量計、水位計等防災設備，藉由物聯網技術強化城市安全韌性，協助史瓦帝尼建立更完整城市治理工具。史瓦帝尼代表團今天訪問高雄進行技術交流，高市府交通局智慧運輸中心主任許乃文接待與對談。

訪團表示，在了解高雄新一代智慧運輸系統對多元資訊蒐集，道路路況追蹤、發布，及路口AI影像辨識系統運作方式與發展經驗後，將帶回史瓦帝尼，持續優化新建置完成的「智慧城市控制中心」，以利提升城市管理效率。

未來，史國更將拓展計畫，逐步串聯其他城市形塑「數位走廊」（Digital Corridor），推動史瓦帝尼智慧城市發展藍圖。

交通局表示，高雄市與姆巴巴內市是姐妹市，此次智慧交通應用海外輸出，除深化雙方合作關係，也展現智慧城市國際輸出能量，透過城市經驗分享，協助友邦推動基礎建設數位化，開創更安全、便利城市生活。

