快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

高市智慧交通輸出史瓦帝尼首都 史國訪團抵高交流

中央社／ 高雄26日電

高市交通局今年在外交部支持下與資拓宏宇公司合作，協助友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市導入智慧交通管理系統；史國代表團今天訪問高雄，交流系統運作、治理經驗及智慧城市發展。

外交部與史瓦帝尼合作計畫以「智慧交通」為核心，系統商資拓宏宇公司以高雄新一代智慧運輸系統架構，於姆巴巴內市（Mbabane）35處重要路口設置50支攝影機，透過5G專網串聯，進行即時交通監控及資料分析。

除交通應用外，系統也整合雨量計、水位計等防災設備，藉由物聯網技術強化城市安全韌性，協助史瓦帝尼建立更完整城市治理工具。史瓦帝尼代表團今天訪問高雄進行技術交流，高市府交通局智慧運輸中心主任許乃文接待與對談。

訪團表示，在了解高雄新一代智慧運輸系統對多元資訊蒐集，道路路況追蹤、發布，及路口AI影像辨識系統運作方式與發展經驗後，將帶回史瓦帝尼，持續優化新建置完成的「智慧城市控制中心」，以利提升城市管理效率。

未來，史國更將拓展計畫，逐步串聯其他城市形塑「數位走廊」（Digital Corridor），推動史瓦帝尼智慧城市發展藍圖。

交通局表示，高雄市與姆巴巴內市是姐妹市，此次智慧交通應用海外輸出，除深化雙方合作關係，也展現智慧城市國際輸出能量，透過城市經驗分享，協助友邦推動基礎建設數位化，開創更安全、便利城市生活。

外交部 史瓦帝尼 基礎建設

延伸閱讀

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

相關新聞

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比...

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎...

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

台20線南橫公路全線通車僅3年多，風災重創又呈現半封閉狀態，預定10月才開放一般民眾通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和...

包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制

連江縣政府自民國105年起推動「承包航空公司機位補貼」政策，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，每年於4至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。