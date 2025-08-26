接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近50萬元體育獎勵金，勉勵選手持續「穿金戴銀」。

世界大學運動會7月16至27日在德國萊茵魯爾比賽，有「羽球小可愛」之稱的王珮伃屢次打破僵局，頻頻為台灣隊突破戰績，一路挺進決賽，最終獲得第2名佳績；競技體操林宜蓁與隊友合力挑戰4個項目，獲得女子團體賽第6名，也為個人累積更多經驗。

第20屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽，則是7月20至30日在韓國堤川市舉行，集結亞洲多國滑輪溜冰菁英同場競技。台灣代表隊表現亮眼，來自屏東的蔡佳妤、陳瑞斌、劉懿萱、李孟竹、林欣妤、郭立陽、林星澔、蔡承軒等8名優秀選手，共斬獲11金、8銀、2銅，展現台灣選手在國際賽場競爭力，也讓全世界再次見證屏東在滑輪溜冰領域強勁實力。

周春米今天接見選手，並頒發近新台幣50萬元獎勵金。周春米會中表示，縣府重視體育運動發展，努力推動各項體育政策、整建各項場館及設施，提供頂尖訓練環境，長期作選手背後最堅實後盾，幫助更多選手站上國際競技舞台，為國爭光。期待所有選手持續在競賽場上拚搏，屏東孩子持續在國際舞台穿金戴銀，閃耀國際舞台，為國爭光。

王珮伃提及，站上世大運舞台，為自己的國家拿下羽球銀牌，對她來說是無比珍貴的榮耀，雖與金牌擦肩而過，心中難免遺憾，但更多的是感謝與收穫，身為屏東的孩子，帶著縣長與屏東親友的祝福出賽，這面銀牌是屬於所有支持她的人，同時也提醒她還有努力空間及更堅定未來目標。

