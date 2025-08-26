快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

聽新聞
0:00 / 0:00

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

中央社／ 屏東縣26日電
2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近50萬元體育獎勵金，勉勵選手持續「穿金戴銀」。示意圖。記者劉星君／翻攝
2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近50萬元體育獎勵金，勉勵選手持續「穿金戴銀」。示意圖。記者劉星君／翻攝

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近50萬元體育獎勵金，勉勵選手持續「穿金戴銀」。

世界大學運動會7月16至27日在德國萊茵魯爾比賽，有「羽球小可愛」之稱的王珮伃屢次打破僵局，頻頻為台灣隊突破戰績，一路挺進決賽，最終獲得第2名佳績；競技體操林宜蓁與隊友合力挑戰4個項目，獲得女子團體賽第6名，也為個人累積更多經驗。

第20屆亞洲盃滑輪溜冰錦標賽，則是7月20至30日在韓國堤川市舉行，集結亞洲多國滑輪溜冰菁英同場競技。台灣代表隊表現亮眼，來自屏東的蔡佳妤、陳瑞斌、劉懿萱、李孟竹、林欣妤、郭立陽、林星澔、蔡承軒等8名優秀選手，共斬獲11金、8銀、2銅，展現台灣選手在國際賽場競爭力，也讓全世界再次見證屏東在滑輪溜冰領域強勁實力。

周春米今天接見選手，並頒發近新台幣50萬元獎勵金。周春米會中表示，縣府重視體育運動發展，努力推動各項體育政策、整建各項場館及設施，提供頂尖訓練環境，長期作選手背後最堅實後盾，幫助更多選手站上國際競技舞台，為國爭光。期待所有選手持續在競賽場上拚搏，屏東孩子持續在國際舞台穿金戴銀，閃耀國際舞台，為國爭光。

王珮伃提及，站上世大運舞台，為自己的國家拿下羽球銀牌，對她來說是無比珍貴的榮耀，雖與金牌擦肩而過，心中難免遺憾，但更多的是感謝與收穫，身為屏東的孩子，帶著縣長與屏東親友的祝福出賽，這面銀牌是屬於所有支持她的人，同時也提醒她還有努力空間及更堅定未來目標。

舞台 運動 周春米

延伸閱讀

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

影／核三重啟公投 周春米與屏東農漁觀光界站出來「不同意、太危險」

台積電進駐屏東 九棚建火箭發射場 周春米：教育加強科技

相關新聞

中元節來看猛男比攀高 恆春豎孤棚活動這天登場

中元節將至，恆春一年一度盛事「豎孤棚」系列活動將於8月31日至9月6日舉辦，今年共有17支隊伍競逐冠軍錦旗，總獎金近百萬...

斥資6千萬馬祖智慧公車上路 8輛新車與40座電子站牌啟用

連江縣政府今舉行「新式智慧公車暨動態資訊系統」啟用，宣告馬祖公共運輸全面升級。縣長王忠銘說，此項計畫總經費近6千萬元，其...

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比...

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。