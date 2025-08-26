高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，衛生局也將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。

衛生局表示，近期國際登革熱疫情持續嚴峻，加上鄰近縣市屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，容易加速病毒散播，尤其，第二型登革病毒造成臨床症狀最為嚴重，且與2023年台南流行之第一型不同，若先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高。

衛生局呼籲，民眾務必提高警覺，加強自身防蚊措施外，若出現發燒、頭痛、關節痛、後眼窩痛或皮膚出疹等疑似登革熱症狀，務必及早就醫，並自主告知醫師近期旅遊史。

南市衛生局也要求第一線醫師在TOCC問診時，除應詢問病患是否曾前往東南亞等流行區域外，也需特別留意是否具備高雄旅遊史，若就診民眾出現疑似登革熱症狀，應適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，縮短隱藏期讓衛生單位能及時採取相關防疫行動。

另外，衛生局也呼籲藥局藥師，民眾若自行購買退燒藥，應提高警覺並提供相關健康諮詢，如有疑似症狀或相關旅遊史，可協助轉介診所或是通報衛生單位。衛生局也強調，防治登革熱沒有捷徑，落實孳清再孳清，也希望透過多方專業合作，全面強化登革熱防疫網絡。 高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市為一日生活圈範圍，南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

