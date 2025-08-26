快訊

兩岸衝突上榜！美媒揭5年內全球恐爆發5場衝突 美國反成最大未知變數

海鮮攤收養浪浪！「18隻三代同堂」化身招財貓報恩 萌翻客人生意超旺

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市為一日生活圈範圍，南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供
高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市為一日生活圈範圍，南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，衛生局也將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。

衛生局表示，近期國際登革熱疫情持續嚴峻，加上鄰近縣市屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，容易加速病毒散播，尤其，第二型登革病毒造成臨床症狀最為嚴重，且與2023年台南流行之第一型不同，若先後感染不同型別登革病毒，罹患登革熱重症風險將提高。

衛生局呼籲，民眾務必提高警覺，加強自身防蚊措施外，若出現發燒、頭痛、關節痛、後眼窩痛或皮膚出疹等疑似登革熱症狀，務必及早就醫，並自主告知醫師近期旅遊史。

南市衛生局也要求第一線醫師在TOCC問診時，除應詢問病患是否曾前往東南亞等流行區域外，也需特別留意是否具備高雄旅遊史，若就診民眾出現疑似登革熱症狀，應適時使用登革熱NS1快篩試劑並通報，縮短隱藏期讓衛生單位能及時採取相關防疫行動。

另外，衛生局也呼籲藥局藥師，民眾若自行購買退燒藥，應提高警覺並提供相關健康諮詢，如有疑似症狀或相關旅遊史，可協助轉介診所或是通報衛生單位。衛生局也強調，防治登革熱沒有捷徑，落實孳清再孳清，也希望透過多方專業合作，全面強化登革熱防疫網絡。

高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市為一日生活圈範圍，南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供
高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市為一日生活圈範圍，南市衛生局防疫團隊不敢輕忽，將加強校園、工地、市場、空屋、空地、老舊公寓地下室等高風險之場域環境稽查，防堵病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

病毒 衛生局 登革熱

延伸閱讀

海軍光6飛彈快艇原型艇 9月1日於高雄新濱碼頭除役

騙好友賺大錢可帶他坐私人飛機 高雄男設局27刀刺死麻吉

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

南部吃到飽餐廳大戰 漢來「島語」高雄店訂位秒殺、1萬座位搶光

相關新聞

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

2025世界大學運動會及2025亞洲滑輪溜冰錦標賽在7月落幕，屏東選手奪下多面獎牌，屏東縣長周春米今天接見選手，並頒發近...

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

近期受到低壓帶影響，午後南部時有局部大雨，加上氣溫炎熱，非常適合病媒蚊生長，且高雄鼓山昨新增4例登革熱本土案例，台南市衛...

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比...

串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎...

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

台20線南橫公路全線通車僅3年多，風災重創又呈現半封閉狀態，預定10月才開放一般民眾通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和...

包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制

連江縣政府自民國105年起推動「承包航空公司機位補貼」政策，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，每年於4至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。