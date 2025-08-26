核廢存放議題 金門縣府：民眾未展現集體意志
核三重啟公投落幕，金門縣副縣長李文良談到核廢存放議題時說，金門投票人數占整體金門人數比例低，無法藉此判斷民眾態度，「金門民眾並無展現集體意志，對任何意見看法，我們還是先保留」。
核三重啟公投23日落幕，有民眾公投前就在公共政策網路參與平台，提出將核廢料存放在「重啟核三公投」贊成票數比例最高3個縣市的提案；據中選會統計，所有縣市都是同意票大於不同意票，其中同意票比率高居前3名的縣市分別是金門縣94.21%、連江縣94%及苗栗縣86.56%，但金門縣、連江縣投票率分別僅12.38%、19.23%。
李文良上午出席活動接受媒體聯訪指出，這次公投金門投票人數占整體金門人數比例相對低，「所以可能沒辦法單純的從這次的投票人數比例，去判斷所有金門民眾對這個議題態度」。
李文良說，核廢料放在哪裡，不管是在金門還是台灣任何地方都是議題，普遍看法都是這個核廢料最好能夠遠離所住的地方，針對這個議題，金門民眾並沒有集體意志的展現，「對任何意見看法，我們還是先保留」。
另外，現場有媒體提問與大陸通電議題，李文良表示，這部分需要國家政策允許，「目前電力供給中央政府也都有支持我們，所以大概目前還沒有到那個急迫性」。
他說，如果未來金門要有所發展時，電力需求一定會增加，屆時再來探究這個議題，「目前我覺得可能還沒有到急切的地步需要去討論這個議題」。
