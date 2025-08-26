串聯最美沙灘！澎湖縣府新闢澎20號線外環道路 明年底完工

澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一，但通往沙灘的鄉道澎20號過窄，動線受阻，車潮也干擾在地居民生活，澎縣府因而規畫「澎20號線道路新闢工程」，拓建1.8公里長的外環道路，串聯馬公本島最長沙灘，明年底可望完工通車，屆時無論是開車、騎自行車或散步，都能將最美沙灘海景盡收眼底。

澎湖縣府工務處處長曾吉祥表示，現有的鄉道澎20號線，自縣道204線岔路口轉入隘門村社區，穿越隘門村後經過隘門沙灘、國軍忠靈祠、林投公園後，銜接林投村的縣道204號岔路口，是前往林投公園、隘門沙灘的主要通道，但因為進場道路狹窄，往來交通受限，遊覽車不易行駛，每逢觀光旺季湧入大量遊客，也對居民生活環境造成困擾。

曾吉祥說，因隘門社區段既有建物多，執行拓寬有因難，縣府因此規畫「澎20號線道路新闢工程」，避開既有聚落，拓建1.8公里長的外環道路，從烏崁行至隘門，日後再延伸到林投，串連馬公本島最長沙灘。除雙向設置2混合車道，沿線設有共用的人行道及自行車道。

曾吉祥說，澎20號線道路新闢工程總經費1.98億元，由交通部公路局補助1.68億元、地方配合款0.3億元，預計於10月辦理發包作業，最快明年底完工，未來將改善在地交通問題，原澎20線改為村里道路，掃墓與觀光車流將減少進入隘門社區，在地居民的觀光公害也可望減緩，新路線還可銜接烏崁村與林投村的自行車道，讓自行車路網更完善。 1.8公里長的澎20號線外環道路，最快明年底完工，日後將串連馬公本島最長沙灘。記者葉冠妤/攝影 澎湖隘門沙灘是遊客必訪的最美沙灘之一。記者葉冠妤/攝影

商品推薦