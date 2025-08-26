快訊

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市爆發4例本土登革熱確診病例。圖／衛生局提供
高雄市爆發4例本土登革熱確診病例。圖／衛生局提供

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例，南台灣因近期颱風、豪雨頻繁，民眾質疑疫情恐跟雨量多有關。衛生局今天說明，今年降雨確實比去年多，但疫情應會提早發生而不會延緩，研判感染途徑仍與境外移入、人口密度及病媒蚊密度高度相關，社區擴散風險持續升高，籲民眾加強防疫盡速清除積水容器。

衛生局副局長潘炤穎今指出，指標個案8月22日出現症狀後，當天立即完成通報與採檢，當晚確診，隨即展開社區擴大採檢，截至目前共採檢179人，從中發現3例確診，其中2人完全無症狀。潘指出，這波疫情屬於「通報隱藏期」平均僅1.5天，符合即時通報標準，有助在最短時間內啟動防治策略。

但針對疫情來源，潘炤穎表示，高雄並無登革熱病毒長期分布，依據分子流行病學調查與疫調顯示，感染源可能來自境外移入，再加上高雄本身人口稠密、病媒蚊數量高，導致社區出現群聚傳染。他強調，高雄是全台病媒蚊埃及斑蚊密度最高城市，同時兼具空港與海港，境外病例輸入風險較其他縣市更高。

潘炤穎說，環境調查顯示，這波疫情熱區社區存在不少隱憂，包括民眾習慣堆置雜物、空地與工地積水管理不善，地下室及空屋列管不確實，都增加病媒蚊孳生機率。調查也發現高雄市「陽性容器率」超過20%，也就是說每5個積水容器就有1個驗出孑孓，代表傳染風險處於高點。

市府已規畫約500至600戶進行家戶孳生源檢查與強制噴藥，他強調，防疫除了政府動員，民眾也須共同落實「巡、倒、清、刷」四大口訣，尤其針對高風險場域，包括空地、地下室、菜園、工地、校園、公園綠地等，務必清除積水，降低病媒蚊密度，避免疫情擴散。

潘炤穎籲市民理解高雄的特殊地理條件，病媒蚊分布最廣、人口密度最高、境外移入風險最大，這三項條件疊加，使登革熱防治成為長期挑戰，將持續監測疫情與環境，並適時動用公權力介入整頓，盡量將疫情掌握在可控範圍內。

高雄市爆發4例本土登革熱確診病例。圖／衛生局提供
高雄市爆發4例本土登革熱確診病例。圖／衛生局提供

