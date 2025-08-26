藍色公路海洋觀光嘉年華 澎湖基隆首發團啟航

「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」澎湖－基隆航線昨晚啟航，澎湖縣長陳光復率縣府團隊與民眾約250人體驗，共同探索離島海上旅程航線新模式，帶動海洋觀光並活絡地方經濟。

交通部航港局推動的「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」活動，共推出5條航線，其中基隆－花蓮、布袋－澎湖－金門、基隆－澎湖3條限定航線都已陸續推出，澎湖－基隆航線昨晚由澎湖出發，27日清晨返回澎湖。

澎湖－基隆航線由高馬航線「澎湖輪」配合，昨晚約250名旅客搭乘前往基隆，澎湖縣長陳光復率縣府團隊隨船前往，體驗離島至本島的類郵輪式海上旅遊新風貌。

陳光復表示，多數民眾的旅遊習慣是搭飛機或開車，但搭乘類郵輪式的旅遊模式，同樣值得嘗試。「澎湖輪」可搭載600人，設有60間臥鋪、300個座位，並有親子室、咖啡廳及臨海露天休憩區，乘坐舒適且視野開闊，還可享受觀星、迎曙光、魔術表演、歌手獻唱與電影欣賞等多元活動。

「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」的澎湖－基隆航線，航行時間為11小時，昨晚自馬公港出發，今天抵達基隆後，旅客將參訪故宮、十分瀑布及基隆老街等景點，晚間8時返航，27日清晨抵達馬公結束行程。

