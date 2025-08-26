快訊

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄南橫山區河床土石淤積嚴重，河床年年回淤抬升，此次0728連日豪雨一周，勤和段河床抬升目測約7至8公尺。圖／讀者提供
高雄南橫山區河床土石淤積嚴重，河床年年回淤抬升，此次0728連日豪雨一周，勤和段河床抬升目測約7至8公尺。圖／讀者提供

台20線南橫公路全線通車僅3年多，風災重創又呈現半封閉狀態，預定10月才開放一般民眾通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和部落唯一聯絡橋粱東庄溪鋼便橋也是逢雨封閉、交通中斷，居民哀嘆「路陷人亡、居民無望」。公路局甲仙工務段表示，去年凱米颱風過後加速時程，若土地徵收順利，今年底可發包施工。

2009年莫拉克颱風（又稱88風災）重創高雄山區，歷經多年施工，南橫公路2022年5月起全線有條件通車。此次0729豪雨過後多處崩坍待修復，因施工環境惡劣，10月30日前禁止一般車輛通行梅山口至向陽路段，僅一日三時段開放復興等三里民東出通行。

多年來桃源復興以上三里交通不時中斷，南橫公路91.3公里處勤和部落的東庄溪橋也讓居民寢食難安，因為這條鋼便橋是莫拉克風災後搭建的臨時橋梁，位處東庄溪與荖濃溪匯流處，豪雨封閉不說，溪流上游巨量崩塌土石也成為不定時炸彈。

劉姓居民指出，橋梁改建抬升工程已經談很多年沒有進展，東庄溪橋囤積約50萬立方土石，攔砂壩上游更有多達8百萬立方土石，16年來河床沒有清淤，以致河床年年回淤抬升，此次0728連日豪雨一周，勤和段河床抬升目測約7至8公尺，土石只差半層樓就會衝擊沙拉阿塢橋。

「88風災16年，桃源重建歸零，路陷人亡，居民無望！」居民說，勤和部落居民爭取東庄溪橋重建多年，一再爭取、一再落空；南橫在88風災後交通困難，日前更不幸發生5人墜谷意外，橋梁重建的重要性比不上人命，但墜谷意外卻是南橫山區交通環境惡劣的最佳寫照，外人很難想像。

公路局甲仙工務段表示，東庄溪橋已經設計完成，預計今年10月上網公告招標、12月發包，總工程費1.4億元，施工期最快1年，將在鋼構橋下游通洪面較大之處興建混凝土橋梁。公路局曾發包一次，卻因地主抗爭取消，此次已跟四戶達成共識，準備土地查估，盼能順利發包施工，另外也會配合農保暑清淤土石。

高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，東庄溪橋囤積約50萬方土石，攔砂壩上游更有多達8百萬方土石，勤和部落居民哀嘆，16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，東庄溪橋囤積約50萬方土石，攔砂壩上游更有多達8百萬方土石，勤和部落居民哀嘆，16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供
高雄南橫東庄溪鋼便橋土石淤積嚴重，水面貼近路面，此次連續性豪雨過後岌岌可危，勤和部落居民哀嘆，等16年等不到一條永久性橋梁。圖／讀者提供

南橫 橋梁 豪雨

