快訊

包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
馬祖機場常因天候因素關閉，一旦飛機無法起降，滯留島上旅客就只能在機場候機等待。本報資料照片
馬祖機場常因天候因素關閉，一旦飛機無法起降，滯留島上旅客就只能在機場候機等待。本報資料照片

連江縣政府自民國105年起推動「承包航空公司機位補貼」政策，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，每年於4至8月向航空公司承包一定數量機位，優先保留給設籍連江居民使用。不過審計部報告發現，近三年平均使用率僅48.27%，未使用的空位補貼費用高達218萬餘元，引發「公帑埋單」質疑，要求縣府檢討補貼機制。

根據審計報告，110年至113年間共承包4207位（已扣除天候取消航班），實際使用僅2031位，使用率不足五成，其中112年、113年更分別僅有47.19%與46.89%。

連江縣交旅局坦言，審計意見「確實值得檢討」。交旅局說明，使用率偏低的原因有三點，一是4至6月正值霧季，民眾因擔心無法順利搭機赴台，常重複訂位，導致實際使用落差；二是7至8月旅遊旺季，旅行團多安排「搭船來馬、搭機回台」，造成返台航段爆滿，但赴台方向機位卻常有剩餘，形成使用不均；三是縣府基於保障居民臨時緊急需求，仍會規畫一定數量機位，即使可能降低整體使用率。

針對改善方向，交旅局指出，將依過去執行情況檢討包位數量、執行期程與訂位方式，並評估引入數位化保留票訂位系統，以提高訂位率。今年6月起已強化「黑名單制度」，若旅客完成訂位卻未搭乘，將延長為一年內不得再使用保留位，避免資源浪費。同時，未來也會研議讓未被使用的包機位，優先提供公務人員出差使用，提升公共資源效益。

至於政策效益，交旅局強調，每年仍有近900名居民透過保留票制度，順利解決臨時赴台需求，對當地交通便利與急需出行者仍具實質幫助。未來將持續在「保障居民需求」與「避免公帑浪費」之間尋求平衡，讓政策更符合在地需求。

馬祖 旅行團 航空公司

相關新聞

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

台20線南橫公路全線通車僅3年多，風災重創又呈現半封閉狀態，預定10月才開放一般民眾通行，除外界關注的明霸克露橋外，勤和...

包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制

連江縣政府自民國105年起推動「承包航空公司機位補貼」政策，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，每年於4至8...

高雄老舊公車占3成 審計部：安全堪慮

中央推行2030年公車全面電動化，審計部卻發現，高雄車齡逾8年的汽柴油公車達260輛，占總營運公車數3成，安全堪慮，建議...

屏東縣長盃羽球賽 被爆賽事瑕疵

讀者投訴，24、25日舉行的屏東縣長盃羽球賽，國小男子雙打組在賽程表公布的組合原是潘姓與林姓學生，比賽時林姓學生卻由蕭姓...

高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙

高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶今晚8時許發生停電，共有907戶受影響，台電已派員搶修，預計晚上10點復電。

屏東三地門鄉幸福巴士讓部落學童安心上學 鄉長找資源募車資

屏東縣三地門鄉安坡、馬兒部落是鄉內未設置國小的部落，學童須到口社國小或是到山下泰山國小就讀，一學年車資5280元，三地門...

