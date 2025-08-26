包機未坐滿...公帑埋單填空位 審計促連江縣檢討補貼機制
連江縣政府自民國105年起推動「承包航空公司機位補貼」政策，為改善台灣與馬祖空中交通並確保居民臨時出行需求，每年於4至8月向航空公司承包一定數量機位，優先保留給設籍連江居民使用。不過審計部報告發現，近三年平均使用率僅48.27%，未使用的空位補貼費用高達218萬餘元，引發「公帑埋單」質疑，要求縣府檢討補貼機制。
根據審計報告，110年至113年間共承包4207位（已扣除天候取消航班），實際使用僅2031位，使用率不足五成，其中112年、113年更分別僅有47.19%與46.89%。
連江縣交旅局坦言，審計意見「確實值得檢討」。交旅局說明，使用率偏低的原因有三點，一是4至6月正值霧季，民眾因擔心無法順利搭機赴台，常重複訂位，導致實際使用落差；二是7至8月旅遊旺季，旅行團多安排「搭船來馬、搭機回台」，造成返台航段爆滿，但赴台方向機位卻常有剩餘，形成使用不均；三是縣府基於保障居民臨時緊急需求，仍會規畫一定數量機位，即使可能降低整體使用率。
針對改善方向，交旅局指出，將依過去執行情況檢討包位數量、執行期程與訂位方式，並評估引入數位化保留票訂位系統，以提高訂位率。今年6月起已強化「黑名單制度」，若旅客完成訂位卻未搭乘，將延長為一年內不得再使用保留位，避免資源浪費。同時，未來也會研議讓未被使用的包機位，優先提供公務人員出差使用，提升公共資源效益。
至於政策效益，交旅局強調，每年仍有近900名居民透過保留票制度，順利解決臨時赴台需求，對當地交通便利與急需出行者仍具實質幫助。未來將持續在「保障居民需求」與「避免公帑浪費」之間尋求平衡，讓政策更符合在地需求。
