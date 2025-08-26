屏東縣長盃羽球賽 被爆賽事瑕疵

讀者投訴，24、25日舉行的屏東縣長盃羽球賽，國小男子雙打組在賽程表公布的組合原是潘姓與林姓學生，比賽時林姓學生卻由蕭姓學生替代，有頂替之虞。家長另控，國小組個人賽安排小六生與小一生對打，賽程安排有瑕疵。

教育處昨說明，召開領隊會議前，可以更換選手，這次賽前會議，學校有請求更改名單，也經該校同意，但卻未更新賽程表，以致造成誤會，將會檢討。至於國小組賽事，則會研議分齡。

一名家長向聯合報投訴指出，比賽帶給孩子的觀念應是公平與正義，但雙打組賽程表公布的選手名單跟後來上陣比賽的名單竟不同！「比賽規則規定沒出席比賽就是棄賽，不可冒名頂替」，賽前沒再重複確認，這是否代表當天裁判長也失職？

教育處解釋，林姓學生因故不克出賽，學校在8月11日賽前領隊會議提出更改名單，大會基於選手權益及未違反競賽規程同意變更，同步修正秩序冊隊職員名單，但賽程表未更改到。

投訴家長另又提到，這次羽球賽終於有個人組，卻規定團體組、個人組不能重複報名，經查，蕭同學也重複報名團體賽。而且國小個人組賽還出現小一生和小六生對打，「實力懸殊，要如何比」。

教育處說，今年首次增加高中、國中與國小組個人賽，賽程都是抽籤決定，未刻意安排，未來會再研議調整。至於蕭姓選手重複報名，不符大會規定，將取消選手資格，並收回獎盃與獎狀。

