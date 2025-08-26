高雄老舊公車占3成 審計部：安全堪慮

中央推行2030年公車全面電動化，審計部卻發現，高雄車齡逾8年的汽柴油公車達260輛，占總營運公車數3成，安全堪慮，建議速換為電動公車。高市去年已向中央爭取6億元汰換，至今年3月電動公車占比為35.8%。台南新營客運新近則購入10輛Model T電動公車，9月底全數上路後，全市電動公車比率將超過25%。

交通部推動客運業汰換或新購電動大客車，高雄、台南二縣市電動公車占比仍不到4成。高市目前全電動化公車路線達26條，主要配置在重要幹線或路廊，但據審計部決算報告，至去年8月底，車齡逾8年的汽柴油公車仍有260輛，逾12年的有31輛。逾12年高齡公車，累計行駛里程占同期市轄公車總里程15.53％，安全堪虞。

審計部指出，高雄投入營運的公車為859輛，電動公車僅295輛，有強化空間。議員何權峰說，高雄電動公車近300輛，比率雖居六都之冠，卻仍有逾齡公車上路，高雄雖規定公車使用年限為12年，但考量車輛打造期程，業者可申請延長至14年，然而民眾不時搭到設備老舊的逾齡公車，覺得很不安全。

高市交通局表示，高市去年底獲中央補助6億2581萬元，新增48輛電動公車，今年預計再汰換129輛老舊公車，全市電動公車比率將突破4成，穩坐6都之冠。目前交通局除要求新闢路線需以電動公車營運外，也提高大客車營運補貼，鼓勵業者汰換舊車，同時要求提出高齡車輛汰換及電動化轉型規劃，今年3月市轄電動公車占比已增為35.8％。

新營客運經台南市府輔導，新近購入10輛Model T電動公車，近期有4輛投入營運，第2批預計9月底前上線，將穿梭在新營、鹽水、白河及柳營等重要幹線服務大眾。屆時全市電動公車將有125輛，占比逾25%。交通局另為強化電動公車事故發生災害應變能力，也要求客運業者在車輛上線前辦理消防演練，為市民的乘車安全做第一道把關。

