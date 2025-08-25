高市鳳山907戶停電初判鼠害造成 台電1小時後復電

高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶，今天晚間8時10分突然停電，受影響用戶有907戶；台電表示，初步判斷是鼠害造成配電設備故障，已於1小時後完成復電。

台電鳳山區營業處說明表示，今天晚間8時10分，高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶停電。

台電鳳山區營業處接獲通報後，已立即派員前往現場查修，目前受影響用戶有907戶，造成民眾不便，深感抱歉；初步判斷是鼠害造成配電設備故障，已於晚間9時10分搶修復電完成。

