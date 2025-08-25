高市鳳山907戶停電初判鼠害造成 台電1小時後復電
高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶，今天晚間8時10分突然停電，受影響用戶有907戶；台電表示，初步判斷是鼠害造成配電設備故障，已於1小時後完成復電。
台電鳳山區營業處說明表示，今天晚間8時10分，高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶停電。
台電鳳山區營業處接獲通報後，已立即派員前往現場查修，目前受影響用戶有907戶，造成民眾不便，深感抱歉；初步判斷是鼠害造成配電設備故障，已於晚間9時10分搶修復電完成。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言