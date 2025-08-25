聽新聞
高雄鳳山907戶停電搶修中 傳變電箱故障疑現爆炸聲冒煙
高雄市鳳山區五甲二路、自強二路及龍成路一帶今晚8時許發生停電，共有907戶受影響，台電已派員搶修，預計晚上10點復電。
高雄市議員陳慧文在臉書發文，今晚8點05分左右，鳳山隆盛路34巷、永和街及自強二路62巷等地區出現全面停電情況，根據現場回報，有民眾發現變電箱傳出爆炸聲並冒煙，台電人員目前正積極搶修中，請市民注意安全。
