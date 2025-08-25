屏東三地門鄉幸福巴士讓部落學童安心上學 鄉長找資源募車資

屏東縣三地門鄉安坡、馬兒部落是鄉內未設置國小的部落，學童須到口社國小或是到山下泰山國小就讀，一學年車資5280元，三地門鄉長曾有欽奔走下共募集15萬元，專款用於補助學童的交通費。鄉公所推動的幸福巴士去年起開辦就學路線，讓學童安心上下學。

三地門鄉長曾有欽說，馬兒、安坡部落學童共35人，學童們每天搭乘幸福巴士往返學校，一次12元，上下學共24元。以一學年220天計算，每名學童車資5280元，35名學童共需18萬4800元，對偏鄉家庭來說是一筆沉重開銷。

曾有欽獲悉後，他找尋相關資源，感謝高雄市正友獅子會，正修科技大學至善功德會主辦，結合歷任會長、校友會與正修教育基金會等多方資源，共募集15萬元，將會專款用在補助學童交通費，讓孩子安心搭乘幸福巴士上下學。

35名學童中有些低收入戶上下學車資免費，15萬元車資費足夠一學年。曾擔任國小校長的曾有欽說，教育資源不應因地理環境而受限，孩子們能專心求學，不必因車資增加家庭壓力，對學童安全與教育平等都有重要意義。

曾有欽表示，特別感謝正友獅子會、正修科技大學至善功德會及協辦單位愛心支持，政府與民間攜手為孩子創造更好的成長環境。

校方代表指出，交通補助有效減輕家長壓力，讓孩子專注課業，不必因交通問題中斷學習。

三地門鄉公所指出，此次捐贈象徵資源共享，展現社會溫暖力量。公所會持續努力，爭取更多教育與交通支持，讓幸福巴士真正成為偏鄉孩子通往夢想的橋梁。 屏東縣三地門鄉公所幸福巴士去年開辦就學路線，載著馬兒、安坡部落的學童到山下的泰山國小上下學。圖／三地門鄉公所提供 屏東縣三地門鄉公所幸福巴士開辦就學路線，載著馬兒、安坡部落學童到山下泰山國小上下學，鄉長曾有欽（第一排右六）募集相關資源包括正友獅子會、正修科技大學至善功德會、正修教育基金會等團體共募得15萬元，讓家長不用為了車費擔心。圖／三地門鄉公所提供

