高雄市出現今年首例本土登革熱群聚 一口氣增加4例

高雄市衛生局公布鼓山區出現今年首例本土登革熱家庭、社區群聚疫情，其中3例為家庭群聚，50多歲男性先發病，經擴大採檢64人，發現2名家人及1名鄰居也確診，4人皆住院隔離治療中。高市衛生局防疫團隊今日特別召開前進指揮會議，加強高風險場域防治。

衛生局說明，指標個案為50多歲男性，8月23日出現頭痛、噁心、食慾不振等症狀，隔日到醫院急診，採檢為NS1陽性，經實驗室檢驗確認為PCR陽性第二型。

防疫人員擴大疫調採檢64人，發現指標個案的妻子（50多歲，無症狀）、同住20多歲姪子（8月22日發病）及鄰居1人（女性，50多歲，無症狀）採檢結果均為陽性確診，確認為今年首例本土登革熱家庭及社區群聚疫情。

衛生局人員啟動擴大疫調採檢及相關防治工作，針對疫情社區進行病媒蚊密度調查，發現指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器雜物，共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊，均依法開單告發。

衛生局表示，防疫團隊今日召開前進指揮會議，針對學校、公園綠地、工地、市場、空地、空屋、積水地下室等場域加強防治。

目前進入登革熱流行期，衛生局提醒民眾積極清除住家室內外積水，經查獲住家室內外孳生病媒蚊，最高處新台幣1萬5000元。民眾如出現登革熱疑似症狀，盡速前往高雄市558家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/7Z9 )就醫，並主動告知醫師活動史、旅遊史。另請醫療院所提高警覺，善用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷。 高市衛生局人員發現，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器及雜物，共查獲61個積水容器，其中29個孳生大量病媒蚊幼蟲及成蚊。圖／高市衛生局提供 高市衛生局人員發現，指標性個案住家周邊家戶囤積大量容器及雜物，共查獲61個積水容器，其中29個已孳生病媒蚊幼蟲及成蚊。圖／高市衛生局提供

