國光客運6路線停駛 高雄客運、屏東客運接手

中央社／ 高雄25日電

交通部公路局高雄區監理所今天說，國光汽車客運股份有限公司高雄市、墾丁等6條路線31日停開，經徵詢業者意願，將由高雄客運及屏東客運接駛，希望無縫轉移路線營運及班次。

高雄區監理所運輸管理科發布新聞稿表示，國光客運經營高雄、墾丁6條一般公路客運路線已獲公路局核定31日起停止經營權，經公開徵詢業者接駛意願後，公路局同意由高雄汽車客運股份有限公司及屏東汽車客運股份有限公司接駛。

高雄區監理所說，高雄客運及屏東客運將接駛經營9117、9127、9188與9189高墾路線；1773及1780一般公路客運路線由屏東客運接駛，希望無縫轉移路線營運及服務班次，維持通行不中斷。

高雄區監理所長馮靜滿表示，6條路線整體班次及服務水準都維持不受影響，民眾可依原需求時段乘車。

另外，高雄區監理所督導業者立即於停靠站牌、場站、官網與iBus等相關管道發布異動資訊，相關乘車資訊可查詢公路客運iBus App或客運公司官網等。

屏東 墾丁 國光客運

