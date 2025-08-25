食安新法上路 高雄旗山形象商圈推課程認證提升服務品質

衛福部食藥署6月4日發布修正食品良好衛生規範準則，高雄旗山形象商圈促進會為協助店家強化食品安全衛生管理，結合學界資源推出3小時年度食安課程認證時數，展現商圈轉型及升級決心。

旗山形象商圈邀請高雄餐旅大學、旗山衛生所及旗山農會合作，課程導入 GHP 與 HACCP 的觀念與操作，協助業者建立完善的內部作業流程，落實食材處理、環境管理與顧客用餐安心的目標，全面強化食品安全衛生管理。

形象商圈指出，除食安培訓外，課程也同步導入創意行銷、數位科技、品牌包裝設計，並教授網路行銷實戰技巧，如熱搜關鍵字應用、社群經營與線上推廣，讓旗山的特色美食與文化故事得以快速觸及更多潛在旅客，提升市場競爭力。

旗山形象商圈理事長吳月鳳表示，新法規公布後，旗山率先完成年度食安課程認證，代表全體商圈業者對守護消費者健康的高度重視，也展現追求觀光與食安並進的決心。 旗山形象商圈促進會結合公部門與學界資源，自主完成年度 3 小時食安課程認證。圖／讀者提供

