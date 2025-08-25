高雄老舊公車汰換慢 審計部籲加速發展電動公車

高雄市為達到中央訂定2030年公車全面電動化要求，近年申請超過6億元經費逐步汰換老舊公車，目前全市電動公車已超過3成，但審計部日前發現，全市汽柴油公車車齡逾8年者達260輛，占總營運公車數的30.27％，而車齡逾12年的老舊公車累計行駛路程，也占全市公車總里程1.5成，老舊公車因設備、環境問題，存安全疑慮。

交通部推動汽車客運業汰換或新購電動大客車，朝向2030年市區公車全面電動化。高市交通局配合中央「電動大客車示範計畫」協助全市公車業者導入電動大客車，截至去年底已獲補助6億2581萬元，去年共汰換48輛電動公車，各業者今年將再申請汰換129輛，交通局稱若今年全數交車，全市公車電動化比例將突破4成，穩坐6都之冠。

高雄市目前全電動化公車路線達26條，配合充電場站，主要配置在重要幹線或重要路廊，包括以捷運先導公車黃1、黃2；另以輕軌先導公車的168東、168西，以及多線捷運接駁公車紅21、紅27、橘8、橘16等。另外高雄客運有33輛電動巴士為甲類大客車，投入在覺民幹線60路，串連長庚醫院、科工館、高雄火車站和駁二藝術特區。

但審計部日前公布決算報告指出，截至去年8月底，高雄市汽柴油公車車齡逾8年、12年分別有260輛及31輛，分別占總營運859輛的30.27％和3.61％；且分析去年1至7月市轄公車業者營運虧損補貼資料，發現逾12年的高齡公車累計行駛12萬7207公里，占同期間市轄公車總里程81萬9131公里之15.53％，存安全疑慮。

此外，審計部指出高雄電動公車僅295輛，占總營運859輛34.34％，有強化空間。市議員何權峰表示，電動公車數量近300輛，比例雖居六都之冠，卻仍有逾齡公車在多區上路，高雄雖規定公車使用年限是12年，但考量車輛打造期程，業者還可申請展延2至14年，民眾不時搭到逾齡公車，覺得安全性不足、設備老舊，希望加速汰換。

交通局表示，為加速業者汰換使用電動公車服務，交通局除要求新闢路線需以電動公車營運外，也鼓勵公車業者，只要在公車達到使用年限前提早申請汰換，市府會予以提高電動大客車營運補貼，作為獎勵提升電動化的誘因。業者也需提出高齡車輛汰換及電動化轉型規劃，並依期程推進，截至114年3月市轄電動公車占比增為35.8％。 高雄市為達到中央訂定2030年公車全面電動化要求，近年申請超過6億經費逐步汰換老舊公車，目前全市電動公車已超過3成，占比為35.8％。記者宋原彰／攝影

商品推薦