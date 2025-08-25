快訊

AIT突發文！揭谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻合作

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓發起人尹立要選高雄市議員 將投入左楠區

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
Wecare高雄發起人尹立。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影
Wecare高雄發起人尹立。聯合報系資料照片／記者陳敬丰攝影

民進黨高雄市議員初選又有新人加入，以新潮流菊系議員為主的南方問政辦公室今天發出採訪通知，公告高雄市前文化局長、罷韓運動發起人之一的尹立將於明天正式宣布參選左楠區高雄市議員。尹立說，他將提出八大政策主張，全力爭取民進黨提名。

高雄市第四選區（左營、楠梓區）共有9席議員，國民黨5名女將、無黨籍1席，民進黨原有3席，但因李柏毅轉任立委減為2 席。

南方問政辦公室表示，尹立預計8月26日（二）上午11時在左營區孟子路看板前與立委李柏毅合影，正式宣布參選。

尹立說，因擔任教職因素，他沒有太早宣布參選，等到學校任務告一段落才正式表態，將全力爭取民進黨左楠區議員提名。

因下屆議員空間大，目前已有青年局前局長張以理、高雄市前市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫4人表態參選，若加上尹立，至少有5名新人爭取提名。

尹立（左）曾任高雄市文化局長，他也是罷免韓國瑜的重要推手之一，此次積極參與全國大罷免，圖為他今年6月率領高雄志工從文化中心出發，前往各地聲援罷免行動。圖／本報資料照
尹立（左）曾任高雄市文化局長，他也是罷免韓國瑜的重要推手之一，此次積極參與全國大罷免，圖為他今年6月率領高雄志工從文化中心出發，前往各地聲援罷免行動。圖／本報資料照

議員 尹立 高雄市 辦公室 民進黨

延伸閱讀

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

核三延役公投重創民進黨 游淑慧曝2大失靈

高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

相關新聞

確定了！罷韓發起人尹立要選高雄市議員 將投入左楠區

民進黨高雄市議員初選又有新人加入，以新潮流菊系議員為主的南方問政辦公室今天發出採訪通知，公告高雄市前文化局長、罷韓運動發...

高雄老舊公車汰換慢 審計部籲加速發展電動公車

高雄市為達到中央訂定2030年公車全面電動化要求，近年申請超過6億元經費逐步汰換老舊公車，目前全市電動公車已超過3成，但...

屏東市萬倉街鐵橋下打造城市新風貌 8/29舉辦花漾市集

展現空間改造成果促進產業發展，屏東縣政府在8月29日至8月31日每天下午4時至晚間8時，在屏東市萬倉街旁台鐵橋下廊道舉辦...

高雄仁武人口破10萬 陳其邁喊話「治水努力到這裡」要交棒了

高雄仁武、岡山人口均逼近10萬關卡，仁武本月正式突破10萬人，不過淹水問題長期受詬病，八涳橋因寬度不足無法及時宣洩曹公新...

高雄捷運O9站B、C基地公開招商 可望引資135億元挹注建設

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案繼A基地標出後，B、C兩基地今天公開招商，此案將結合運動、休閒、工作與生活，打造...

抓住暑假尾巴 大樹水樂園8月30、31日登場

暑假即將結束，高市觀光局掌握假期尾聲，預計本周末（8月30、31日）在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動，將有6 座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。