確定了！罷韓發起人尹立要選高雄市議員 將投入左楠區
民進黨高雄市議員初選又有新人加入，以新潮流菊系議員為主的南方問政辦公室今天發出採訪通知，公告高雄市前文化局長、罷韓運動發起人之一的尹立將於明天正式宣布參選左楠區高雄市議員。尹立說，他將提出八大政策主張，全力爭取民進黨提名。
高雄市第四選區（左營、楠梓區）共有9席議員，國民黨5名女將、無黨籍1席，民進黨原有3席，但因李柏毅轉任立委減為2 席。
南方問政辦公室表示，尹立預計8月26日（二）上午11時在左營區孟子路看板前與立委李柏毅合影，正式宣布參選。
尹立說，因擔任教職因素，他沒有太早宣布參選，等到學校任務告一段落才正式表態，將全力爭取民進黨左楠區議員提名。
因下屆議員空間大，目前已有青年局前局長張以理、高雄市前市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、前立委劉世芳辦公室執行長黃偵琳及議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫4人表態參選，若加上尹立，至少有5名新人爭取提名。
