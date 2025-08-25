屏東市萬倉街鐵橋下打造城市新風貌 8/29舉辦花漾市集
展現空間改造成果促進產業發展，屏東縣政府在8月29日至8月31日每天下午4時至晚間8時，在屏東市萬倉街旁台鐵橋下廊道舉辦「2025屏花漾市集」，現場結合百攤花卉、輕食、文創等多元市集，打造兼具展售與藝文展演複合式市集活動，邀請大家一起來逛市集。
屏東縣府工務處表示，在屏東市區最熱鬧復興路至自由路段，總長380公尺鐵路橋下通廊做植被、動線及照明改善，讓旅客與居民有更加舒適且安全的人行通道，提供休憩、拍照、購物新場域，讓閒置空間轉型，提升地方形象與民眾參與度，創造城市新地標。
工務處指出，早期應居民往來需求，火車鐵道下方空間開挖讓人車通行，行經時都得稍微低下頭，因此有「貓洞」別名，時過境遷，貓洞完成階段性任務，因而在鐵路高架化工程中填平，存入屏東市民記憶膠捲，讓空間更別具意義，場域以貓洞、鐵路及縣政推動的科技產業作為3大設計元素，成為鐵道沿線最具代表性空間。
高鐵南延屏東政策定調，屏東軌道交通建設邁入新紀元，為記錄這段發展過程，這次工程中建置裝置藝術-洞見光影，採3座墩柱視覺錯位設計，將「貓洞」造型重現，其中各墩柱賦予分飾發展過程過去、蛻變、未來的語彙。
本月29日晚間7時恰逢七夕情人節，將邀請Acapassion阿卡貝拉團體演出，舉辦七夕限定抽獎活動。開幕當日凡情侶、家人或朋友在現場拍攝接吻照，上傳至臉書或Instagram打卡並標註「屏花漾」，即可參加施華洛世奇花漾項鍊抽獎，參與這場浪漫的七夕盛會。
市集匯聚100個特色攤位，涵蓋花藝植栽、手作文創、輕食美食等多元主題。從精緻的乾燥花、永生花，到獨特的手工飾品、精緻甜點與特色小吃，提供民眾一站式購物與品味體驗。
