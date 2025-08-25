快訊

高雄仁武人口破10萬 陳其邁喊話「治水努力到這裡」要交棒了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
仁武區八涳橋與曹公新圳匯流處成淹水瓶頸點，市長陳其邁在動土後聽取水利局簡報。圖／高市水利局提供
仁武區八涳橋與曹公新圳匯流處成淹水瓶頸點，市長陳其邁在動土後聽取水利局簡報。圖／高市水利局提供

高雄仁武、岡山人口均逼近10萬關卡，仁武本月正式突破10萬人，不過淹水問題長期受詬病，八涳橋因寬度不足無法及時宣洩曹公新圳排水，市府水利局爭取6.3億元經費今天動工改建，完工後匯流口河道水位可降低1公尺。市長陳其邁當著爭取市長大位的三位立委面前說，「我就努力到這裡，接下來就要一棒接一棒了」。

為整治後勁溪上游，歷年已投入27億元。曹公新圳及獅龍溪排水注入後勁溪，仁武區八涳橋與曹公新圳匯流處成淹水瓶頸點，因為八涳橋跨距僅34公尺，曹公新圳出口處約有45度轉彎蜿蜒段，排水線型不利洪水宣洩。市府水利局今天動工改建八涳橋並拓寬河道，市長陳其邁率立委賴瑞隆、林岱樺與邱議瑩等人一起動土。

陳其邁指出，近年市府陸續完成曹公新圳堤線護岸加高、後勁溪中下游河道拓寛、觀音湖整建及抽水站設立等多項工程，八涳橋完工後，將解決曹公新圳與獅龍溪匯流處長期瓶頸問題，全面提升仁武防洪能量。

「仁武人口就像坐噴射機一樣，呈現兩位數成長，人口已比岡山多！」陳其邁說，隨著人口增加，治水工程腳步更不能慢，八涳橋這段若通，再配合三個滯洪池大致就差不多了，不過他任內就做到這裡了，接下來一棒接一棒，讓下任市長繼續解決仁武淹水問題。

水利局說明，凱米颱風過後，市府獲中央核定補助約11.2億元，其中八涳橋改建及曹公新圳匯流口拓寬工程經費約6.3億元，主要進行橋梁改建與渠道拓寬，並於匯流口設置導流牆，預計2026年底完工，可使匯流河道水位降低1公尺。

仁武區長陳瑞勇說，仁武總人口在8月22日正式突破10萬人，總數達10萬12人。水利局也提醒，八涳橋預計10月進行橋梁拆除工程，屆時需要繞道通行，周邊交通進行管制，屆時請民眾提前規畫行車動線。

仁武區大樓林立，還有不少新建案正在施工，總人口已經突破10萬人。記者徐白櫻／攝影
仁武區大樓林立，還有不少新建案正在施工，總人口已經突破10萬人。記者徐白櫻／攝影
仁武區八涳橋跨距僅34公尺，曹公新圳（圖左方）出口處約有45度轉彎蜿蜒段，不利洪水宣洩，市府水利局今天動工改建八涳橋並拓寬河道。記者徐白櫻／攝影
仁武區八涳橋跨距僅34公尺，曹公新圳（圖左方）出口處約有45度轉彎蜿蜒段，不利洪水宣洩，市府水利局今天動工改建八涳橋並拓寬河道。記者徐白櫻／攝影
仁武區八涳橋跨距僅34公尺，曹公新圳出口處約有45度轉彎蜿蜒段，不利洪水宣洩，市府水利局今天動工改建八涳橋並拓寬河道。記者徐白櫻／攝影
仁武區八涳橋跨距僅34公尺，曹公新圳出口處約有45度轉彎蜿蜒段，不利洪水宣洩，市府水利局今天動工改建八涳橋並拓寬河道。記者徐白櫻／攝影
配合施工需求，八涳橋預計10月展開橋梁拆除工程，屆時需要繞道通行。記者徐白櫻／攝影
配合施工需求，八涳橋預計10月展開橋梁拆除工程，屆時需要繞道通行。記者徐白櫻／攝影

