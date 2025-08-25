高市改建八涳橋拓河道降水位逾1米 仁武防洪增韌性

高雄市「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」今天舉行動土儀式；市長陳其邁表示，此案是仁武地區防洪改善關鍵工程，完工後可有效降低河道水位、降低淹水風險。

「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」今天舉行動土儀式，由陳其邁與民進黨高市立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及高市議長康裕成等人出席。

陳其邁說，此案是仁武區防洪改善關鍵工程，完工後可有效降低河道水位，降低淹水風險；除了八涳橋河道拓寬，市府也推動仁武多項滯洪設施，包括曹公新圳上游興建十九灣滯洪池、八卦休閒公園滯洪池及曹公新圳、獅龍溪堤岸加高等。

陳其邁說，期望透過完整水利系統提升防洪韌性，減輕水患帶來的衝擊；他也再次感謝中央單位與地方共同攜手，展現治水的決心與效率。

高市府水利局表示，後勁溪排水上游為獅龍溪排水與曹公新圳排水，雖然中下游已陸續完成整治，但匯流處八涳橋及其上下游渠段約有205公尺範圍因河道束縮，加上曹公新圳右岸約有225公尺排水線型不佳，不利宣洩洪水。

因此，水利局進行全面盤點並規劃改善方案，內容涵蓋拓寬瓶頸段、增高防洪牆及新闢滯洪池等多項策略，並獲中央核定補助總額約達新台幣11.2億元。

其中，八涳橋改建及曹公新圳匯流口拓寬工程總經費約6.3億元，主要進行橋梁改建及渠道拓寬，並於獅龍溪與曹公新圳匯流口處增設導流牆；此工程預計明年底前完工，預計可使匯流口河道水位降低1公尺以上，提升仁武區防洪能力。

水利局表示，八涳橋預計今年10月進行橋梁拆除工程，施工期間將進行河道與橋梁改建作業，周邊交通將有管制與改道措施，呼籲民眾提前規劃行程。

