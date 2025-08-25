高雄捷運O9站B、C基地公開招商 可望引資135億元挹注建設

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案繼A基地標出後，B、C兩基地今天公開招商，此案將結合運動、休閒、工作與生活，打造全台規模最大的創意聚落，可望引進135億元投資額，副市長林欽榮強調，投資高雄軌道經濟，現在正夯。

高捷O9聯開案A基地今年5月由聯上實業團隊得標，B、C基地今天公開招商。捷運局指，B基地面積1436坪，預估引資36.9億元，地主最低分收比例31%；C基地面積3131坪，投資額約98.4億元，最低分收比例30.5%。兩基地共計可望吸引逾135億元民間投資，挹注捷運建設。

捷運局表示，O9站位於中正交流道進入市區的第一站，距離衛武營藝文特區僅一站之隔，周邊整合Kaohsiung Highline運動休閒設施，將發展成為全台最大運動休閒生活聚落。

市府2022年完成都市計畫變更，將原中正體育場用地改為捷運開發區，建蔽率70%、容積率630%，基地周邊道路、公園等公共設施建設由高市府統籌執行，確保公共品質，2億多元的經費計入聯開案成本。

林欽榮表示，高雄正值「四線齊發」的網狀捷運世代，包括紅線、黃線及輕軌全面推進，高雄市共12案聯開案，已9案簽約，民間投資金額累計1050億元，「現在正是高雄軌道經濟最夯的時刻」。

捷運局長吳嘉昌補充，O9站A基地已於5月完成招商，由聯上實業團隊開發；B、C基地則於7月底公告招商，開發量體合計逾5.2萬坪。預期三個基地全數完成開發後，將成為串聯捷運、運動休閒與商業生活的重要門戶街區，提升城市競爭力與生活品質。

林欽榮進一步表示，高市府2022年啟動中正體育場改造計畫，參考紐約「High Line」案例，將封閉式的老舊運動場翻新為開放式場域，今年4月正式完工啟用。新建600公尺環形高架散步道，部分看台轉型為商店、文創小舖、咖啡酒吧及共享工作空間，成為結合多元商業與生活服務的新地標「Kaohsiung Highline」，成功吸引市民使用。 高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案繼A基地標出後，B、C兩基地今天公開招商，可望注資135億元投入高雄建設。記者王昭月／攝影 高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案繼A基地標出後，B、C兩基地今天公開招商，可望注資135億元投入高雄建設。記者王昭月／攝影

